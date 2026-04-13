Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a le choix entre ces deux destinations !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Ousmane Dembélé pourrait aller voir ailleurs dans un avenir proche s'il ne prolonge pas très bientôt. En cas de départ, le numéro 10 de Luis Enrique aurait des pistes à l'étranger. En effet, Ousmane Dembélé aurait la possibilité de rejoindre deux destinations, dont une en Europe.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre fin à sa génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est séparé de toutes ses vedettes, hormis Kylian Mbappé. Plus précisément, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti - entre autres - ont quitté le PSG. Et en parallèle, l'écurie présidé par Nasser Al-Khelaïfi a recruté des joueurs moins clinquants, notamment Ousmane Dembélé.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

PSG : Dembélé a la cote en Angleterre et en Arabie Saoudite Disposant d'une clause libératoire fixée à 50M€, Ousmane Dembélé a rejoint le PSG le 12 aout 2023. En effet, le club parisien a profité de la situation de l'international français pour s'attacher ses services. Ayant paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu au PSG, et ce, s'il ne prolonge pas très bientôt. En cas de départ, l'attaquant de 28 ans a déjà de belles pistes pour son avenir.