Mercato - PSG : «Fin de cycle» pour Ousmane Dembélé, une condition est fixée pour son départ ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé est dans l'incertitude quant à son avenir au PSG. Alors que le club de la capitale est toujours en lice en Ligue des Champions, le futur du Français dépendrait de la suite du parcours de son équipe dans cette compétition.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature d'Ousmane Dembélé. Alors que le joueur disposait d'une clause libératoire à 50M€, le club de la capitale en a profité pour l'arracher au FC Barcelone. Après avoir passé six saisons au Barça, Ousmane Dembélé a donc fait son retour dans son pays natal, plus précisément à Paris. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club », s'était-il réjoui après sa signature au PSG.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

PSG : L'avenir de Dembélé dépend de la Ligue des Champions ? Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons au PSG, soit jusqu'au 30 juin 2028. Alors qu'il lui reste un peu plus de deux années d'engagement, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait changer d'air dans un avenir proche s'il ne prolonge pas bientôt. Malgré tout, le PSG ne serait pas pressé de lui offrir un nouveau contrat.