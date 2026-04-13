Mercato - OM : Neuf joueurs s'annoncent déjà à Marseille pour la saison prochaine ?

Alors qu'on sait désormais qui sera le prochain président de l'OM, reste maintenant à trouver le directeur du football, celui qui viendra remplacer Medhi Benatia. Se posera ensuite la question du mercato estival à Marseille. Une fois n'est pas coutume, ça risque encore d'être animé sur la Canebière. Quel sera alors l'effectif d'Habib Beye la saison prochaine ? Voilà que plusieurs joueurs s'imagineraient déjà avec le maillot de l'OM sur les épaules.
La saison n'est pas encore terminée, mais voilà qu'on se demande à quoi va ressembler l'OM la saison prochaine. Stéphane Richard a été annoncé comme prochain président et le successeur de Medhi Benatia est désormais recherché. Quid maintenant du futur effectif du club phocéen ? Alors que la qualification à la prochaine Ligue des Champions devrait influencer de nombreux dossiers estivaux de l'OM, voilà qu'on devrait voir plusieurs Olympiens rester à Marseille durant l'intersaison.
Ils vont rester à l'OM la saison prochaine ?
Ce lundi, La Provence se penche sur le mercato estival de l'OM. Et pour ce qui est des joueurs qui devraient rester au sein du club phocéen, le quotidien régional a cité plusieurs noms. Après une première saison en dents de scie, Nayef Aguerd aurait bien l'intention de prendre sa revanche avec Marseille. Timothy Weah, dont l'option d'achat de son prêt de la Juventus est automatique, se sent lui bien sur la Canebière. Il en serait de même pour Facundo Medina. Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OM, Emerson Palmieiri aurait lui bien l'intention d'aller jusqu'au bout de son engagement.
C'est réglé pour Paixao, Gouiri, Aubameyang ?
Pour ce qui est du secteur offensif, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao aurait des prétendants en Angleterre, mais voilà qu'il n'aurait pas l'intention de partir après seulement un an. « Il veut montrer qu'il peut être encore meilleur la saison prochaine », fait savoir l'entourage du Brésilien. Hamed Junior Traoré sera lui aussi toujours là, au même titre qu'Amine Gouiri, pour qui « aucun départ n'est prévu ». On devrait également retrouver Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat avec l'OM court jusqu'en 2027. Enfin, au milieu de terrain, le cas Geoffrey Kondogbia interroge. Alors que le club phocéen n'aurait pas prévu de sortir le chéquier pour le libérer plus tôt que prévu et n'ayant pas forcément de prétendant, le Marseillais devrait honorer sa dernière anéne de contrat.