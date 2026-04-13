Mercato : De l'équipe de France au Real Madrid, est-ce le bon choix pour Didier Deschamps ?

La rédaction

L'équipe de France et Didier Deschamps ne font qu'un depuis le départ de Laurent Blanc à la fin de l'Euro 2012 en Ukraine et Pologne. Et maintenant ? L'avenir de « DD » anime quelques débats sur les plateaux télévisés d'émissions spécialisées. Il a été question de la sélection italienne, de l'OM... mais depuis la fin de semaine dernière, c'est le Real Madrid qui est annoncé comme potentielle destination de Deschamps. Que doit-il décider ? C'est notre sondage du jour !

Didier Deschamps est plus que jamais proche de la fin. Non pas de sa carrière d'entraîneur qui continuera au vu de ses propos tenus au festival du journalisme de sport à Laval en février dernier, mais de son aventure de 14 ans avec l'équipe de France. Deschamps vivra sa quatrième Coupe du monde sur le banc de touche des Bleus avant de céder sa place... à Zinedine Zidane selon toute vraisemblance. Et il se trouve que la légende du Real Madrid soit susceptible de voir son capitaine de France 98 reprendre le flambeau d'Alvaro Arbeloa à la Casa Blanca.

Quand Didier Deschamps aperçoit une 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘 𝗗’𝗘́𝗟𝗔𝗡 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗨𝗟𝗘𝗨𝗦𝗘 sur une séance de tirs aux buts au tournoi de Sens. 😭



Il va le voir et lui donne ses précieux conseils. 😁💎



🎥 @telefoot_TF1 pic.twitter.com/QRJkNBeG7t — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026

Deschamps est «dans les petits papiers du Real Madrid» Vendredi dernier, c'est la grosse information que RMC Sport communiquait juste avant le début du week-end : Didier Deschamps ciblé par le Real Madrid. Dans la rubrique C Carré de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a divulgué les trois caractéristiques qui jouent en sa faveur. « Il est dans les petits papiers du Real Madrid, il fait partie des entraîneurs qui intéressent les dirigeants de la Maison Blanche. Trois raisons principales qui conduisent les dirigeants du Real Madrid à s'intéresser à l'actuel sélectionneur des Bleus : c'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout, d'abord en équipe de France où il a fait ses preuves et dans les différents clubs dans lesquels il est passé que ce soit à Monaco, à la Juventus ou encore à l'OM et dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable ».