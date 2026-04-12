«J'étais excité» : Samir Nasri, le transfert historique qui est tombé à l'eau

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ca ne s'est pas joué à grand chose. Au début des années 2010, Samir Nasri a quitté Arsenal pour Manchester City. Ce qui lui a permis de remporter la Premier League dès sa première saison au terme de laquelle un futur grand nom de cette décennie du championnat anglais aurait pu rejoindre Nasri. Une anecdote méconnue racontée sur Canal+.

Cela fait à présent cinq ans que Samir Nasri officie en tant que consultant de Canal+. Ayant passé la plus longue partie de sa carrière de joueur de Premier League, à savoir un peu plus de 8 ans, « le Petit Prince de Marseille » était bien évidemment au rendez-vous du Canal Football Club ce dimanche dans une émission spéciale avec comme invité : Eden Hazard, une autre grande figure de Premier League des années 2010.

🔥 Ousmane Dembélé c'est le football validé par Eden Hazard !



"Ousmane a un talent incroyable (...) c'est le football qu'on veut voir !"



On parle football dans le CFC avec Eden Hazard et Samir Nasri sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/WBzBaokS27 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2026

«Roberto Mancini m'avait parlé de vouloir le recruter pour nous associer avec David Silva et avoir une ligne de trois derrière Agüero» Interrogé par le présentateur Hervé Mathoux sur la place qu'Eden Hazard occupait dans le paysage du football européen lors de sa carrière, Samir Nasri qui a beaucoup croisé sa route sur les pelouses anglaises quand le Belge jouait à Chelsea et lui à Manchester City, a révélé que les deux stars auraient pu jouer ensemble chez les Skyblues. « Dans la hiérarchie des grands joueurs, où placez-vous Eden Hazard ? Très haut, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. En plus en 2012, Roberto Mancini m'avait parlé de vouloir le recruter pour nous associer avec David Silva et avoir une ligne de trois derrière Agüero ».