Mercato - OM : Les dirigeants de Marseille lui manquent de respect, il balance tout après son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de revenir sur son départ de l’OM, un joueur s’est dit déçu et triste de la manière dont les dirigeants du club ont géré son cas. Le principal intéressé considère même cela comme un manque de respect, en raison de sa longévité à Marseille, alors que son entraîneur avait demandé à sa direction de le prolonger.

Désormais au Stade Rennais, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, Valentin Rongier est revenu sur son départ de l’OM, dans un entretien accordé au média Carré. Recruté en 2019 en provenance du FC Nantes, le milieu de terrain âgé de 31 ans était en fin de contrat et Roberto De Zerbi avait demandé à sa direction de le prolonger, malgré l’arrivée d’Ismaël Bennacer en prêt lors du mercato hivernal.

Rongier ne s’est pas senti respecté par l’OM « J’ai senti un manque de respect de la part de la direction de l’OM ? Oui, à partir du moment où tu fais six ans dans un club, que tu as toujours tout donné, tu n’as jamais dit un mot plus haut que l’autre, que tu as représenté les valeurs du club. Donc un peu de déception par rapport à ça. Parce que le coach en fait, ramène Isma Bennacer en janvier. Et en fait, le coach me dit : “On ramène Isma, mais moi j’oublies pas ce que tu as fait pour nous, pour l’équipe et ce que tu vas continuer de faire. C’est pour ça que j’ai demandé au club de te prolonger” », a expliqué Valentin Rongier.