Didier Deschamps à l’ASSE, l’évènement qui a fait tout tomber à l’eau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini. Une rupture imminente qui pose logiquement la question de l’avenir du sélectionneur. C’est ainsi qu’on pourrait notamment revoir DD sur le banc de touche d’un club. Le technicien français a déjà dirigé Monaco, la Juventus et l’OM. Une liste à laquelle on aurait pu rajouter l’ASSE pour Deschamps.

Après 14 ans sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps devrait découvrir un nouveau défi d’ici quelques mois. Mais lequel ? Après la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus n’aurait pas l’intention d’arrêter et c’est ainsi qu’on pourrait le revoir à la tête d’un club. Avant de prendre ses fonctions de sélectionneur, Deschamps avait dirigé Monaco, la Juventus ainsi que l’OM. Et voilà qu’après son expérience en Italie, DD était également proche de débarquer à l’ASSE.

Deschamps au Real Madrid : Kylian Mbappé a son mot à dire ? L'incroyable révélation en Espagne ! https://t.co/hA55PfKwuL — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

La victoire qui a empêché l’arrivée de Deschamps Didier Deschamps aurait en effet pu devenir l'entraîneur de l’ASSE. C’est Bernard Lions qui avait révélé cela dans son livre Derrière la porte verte. Le journaliste avait notamment écrit en 2021 : « Libre depuis son départ de la Juventus, Deschamps est intéressé mais tant que Roussey (l’entraîneur des Verts à l’époque) reste en place, il ne donnera pas de réponse positive à Caïazzo. Lors du conseil d’administration qui suit, le principe de l’arrivée de Deschamps est acté à une condition : que Roussey ne gagne pas devant Rennes. Mais les Verts l’emportent 2-0 ».