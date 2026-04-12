Didier Deschamps à l’ASSE, l’évènement qui a fait tout tomber à l’eau

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini. Une rupture imminente qui pose logiquement la question de l’avenir du sélectionneur. C’est ainsi qu’on pourrait notamment revoir DD sur le banc de touche d’un club. Le technicien français a déjà dirigé Monaco, la Juventus et l’OM. Une liste à laquelle on aurait pu rajouter l’ASSE pour Deschamps.
Après 14 ans sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps devrait découvrir un nouveau défi d’ici quelques mois. Mais lequel ? Après la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus n’aurait pas l’intention d’arrêter et c’est ainsi qu’on pourrait le revoir à la tête d’un club. Avant de prendre ses fonctions de sélectionneur, Deschamps avait dirigé Monaco, la Juventus ainsi que l’OM. Et voilà qu’après son expérience en Italie, DD était également proche de débarquer à l’ASSE.
La victoire qui a empêché l’arrivée de Deschamps
Didier Deschamps aurait en effet pu devenir l'entraîneur de l’ASSE. C’est Bernard Lions qui avait révélé cela dans son livre Derrière la porte verte. Le journaliste avait notamment écrit en 2021 : « Libre depuis son départ de la Juventus, Deschamps est intéressé mais tant que Roussey (l’entraîneur des Verts à l’époque) reste en place, il ne donnera pas de réponse positive à Caïazzo. Lors du conseil d’administration qui suit, le principe de l’arrivée de Deschamps est acté à une condition : que Roussey ne gagne pas devant Rennes. Mais les Verts l’emportent 2-0 ».
Un avenir au Real Madrid ?
Alors que Didier Deschamps aurait donc pu prendre place sur le banc de l’ASSE, voilà qu'il pourrait aujourd’hui se retrouver sur celui du Real Madrid. En effet, son nom circule pour remplacer Alvaro Arbeloa. Mais voilà que cela ne serait pas une bonne idée aux yeux de tous. Gilles Verdez a ainsi confié : « Deschamps est trop bon pour le Real. Il ne va pas se gâcher là-bas. Il est sur la liste de tous les clubs, ok, sans doute du Real Madrid qui est en crise. Mais Deschamps au Real, c’est un gâchis. Le problème de Deschamps au Real, c’est que Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs. Là, vous avez Pérez qui fait les transferts. Il pourra décider de rien. Il ne faut pas qu’il aille là-bas ».