Mercato - OM : Transfert à 50M€, le gros coup raté par Marseille ?

Poussé vers la sortie il y a quelque temps, un joueur va peut-être donner des regrets à l’OM. Alors qu’il est en train de s’imposer dans son nouveau club, le principal intéressé est suivi de près par d’autres formations et est désormais valorisé à 50M€, un montant bien supérieur à celui récupéré par Marseille avec son transfert.
« Je n’ai aucune rancœur. » Auprès du Corriere di Bologna, Jonathan Rowe est revenu récemment sur l’événement qui a précipité son départ de l’OM, sa bagarre avec Adrien Rabiot. « Nous sommes des adultes, parfois on exagère sous le coup de l’émotion, puis on se serre la main et on passe à autre chose », estime l’ailier âgé de 22 ans, mais c’est aussi cela qui l’a « amené ici. »
Rowe suivi de près en Premier League
Si Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan, Jonathan Rowe a lui aussi pris la direction de la Serie A. Transféré à Bologne contre 19,5M€, l’Anglais a eu besoin de temps pour s’adapter au football italien : « Je n’ai pas tout de suite compris votre style de jeu, et l’entraîneur a mis un peu plus de temps à m’intégrer au mieux dans l’équipe. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être a-t-il vu quelque chose que je n’avais pas vu. Mais j’ai continué à travailler dur pour essayer de me faire une place : souvent, nous, les ailiers, sommes remplacés et nous devons essayer d’être décisifs le plus rapidement possible. Italiano et moi commençons à beaucoup mieux nous comprendre, le temps favorise la complicité et une bonne relation. »
Bologne le valorise à 50M€
Jonathan Rowe totalise aujourd’hui 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec Bologne. Il a notamment été buteur jeudi dernier lors de la défaite face à Aston Villa (1-3) en quarts de finale retour de la Ligue Europa, une rencontre pour laquelle trois émissaires de clubs de Premier League avaient fait le déplacement afin de l’observer de plus près, selon L’Équipe. Un championnat que Jonathan Rowe a fréquenté brièvement avec Norwich et qu’il aimerait retrouver un jour : « C’est le meilleur championnat du monde. Y faire mes débuts en 2021 a été un honneur et m’a donné envie d’y disputer de nombreux matchs. On aspire toujours au plus haut niveau. Je ne sais pas quand, mais un jour, je veux y retourner. » En ce sens, L’Équipe indique que Bologne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, devrait réclamer au moins 50M€ pour s’en séparer.