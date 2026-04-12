Mercato - OM : Transfert à 50M€, le gros coup raté par Marseille ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie il y a quelque temps, un joueur va peut-être donner des regrets à l’OM. Alors qu’il est en train de s’imposer dans son nouveau club, le principal intéressé est suivi de près par d’autres formations et est désormais valorisé à 50M€, un montant bien supérieur à celui récupéré par Marseille avec son transfert.

« Je n’ai aucune rancœur. » Auprès du Corriere di Bologna, Jonathan Rowe est revenu récemment sur l’événement qui a précipité son départ de l’OM, sa bagarre avec Adrien Rabiot. « Nous sommes des adultes, parfois on exagère sous le coup de l’émotion, puis on se serre la main et on passe à autre chose », estime l’ailier âgé de 22 ans, mais c’est aussi cela qui l’a « amené ici. »

Le gros match de Jonathan Rowe hier soir en League Europa avec Bologne contre Aston Villa. Défaite 3-1.



Son but va vous rappeler des souvenirs.pic.twitter.com/duzrBwoWpY — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) April 10, 2026

Rowe suivi de près en Premier League Si Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan, Jonathan Rowe a lui aussi pris la direction de la Serie A. Transféré à Bologne contre 19,5M€, l’Anglais a eu besoin de temps pour s’adapter au football italien : « Je n’ai pas tout de suite compris votre style de jeu, et l’entraîneur a mis un peu plus de temps à m’intégrer au mieux dans l’équipe. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être a-t-il vu quelque chose que je n’avais pas vu. Mais j’ai continué à travailler dur pour essayer de me faire une place : souvent, nous, les ailiers, sommes remplacés et nous devons essayer d’être décisifs le plus rapidement possible. Italiano et moi commençons à beaucoup mieux nous comprendre, le temps favorise la complicité et une bonne relation. »