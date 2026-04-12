Mercato - OM : Ce transfert en Ligue 1 qui a capoté, «ça prenait trop de temps»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, L'Equipe donne souvent la parole à d'anciens joueurs professionnels de Ligue 1 qui retracent leur carrière en évoquant leurs meilleurs souvenirs notamment. Parmi les questions qui reviennent tout le temps, les joueurs se confient également sur les transferts qui auraient pu se faire. Un ancien meneur de jeu racontait en 2023 qu'il aurait pu à un moment intégrer l'OM.

En 2007, la trajectoire de la carrière d'un joueur qui a évolué de longues années en Ligue 1 aurait pu grandement changer. A l'époque, l'OM fait toujours partie des meilleures équipes du championnat et vient de terminer 2ème derrière l'OL. Samir Nasri faisait les beaux jours du club mais l'OM voulait lui trouver une doublure. Un nom est évoqué mais il refuse. Il s'explique.

Mercato - OM : Départ acté à Marseille ? La presse étrangère annonce la fin pour ce joueur ! https://t.co/ktaAumh3u4 — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Benjamin Nivet à l'OM ? Il a dit non Joueur emblématique de l'ESTAC Troyes où il a disputé plus de 400 matches, Benjamin Nivet a quitté le club une première fois en 2007. A cette époque, il était alors pisté par l'OM pour un éventuel recrutement. Mais l'opération ne s'est pas concrétisée et il ne regrette pas du tout. « Le transfert qui a failli se faire ? L'OM était intéressé pour que je sois la doublure de Nasri. Mais ça prenait trop de temps, Caen et Nancy me voulaient et je devais donner une réponse. J'ai choisi Caen. Si je ne regrette pas, j'aurais bien aimé voir ce que j'aurais pu donner dans un club qui jouait le haut de tableau » disait-il à L'Equipe en 2023.