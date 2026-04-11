OM : Ce joueur a changé après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye l’a «libéré»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, l'OM a connu beaucoup de péripéties. Le club de la cité phocéenne nourrissait de grandes ambitions et est en train de tout changer. En effet, depuis le départ de Roberto De Zerbi, l'OM surfe sur une nouvelle dynamique et l'arrivée d'Habib Beye semble faire du bien à un joueur en particulier qui arrive à bien s'illustrer sur le terrain.

Ancien entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a aussi connu des moments compliqués sur la fin de sa collaboration avec le club breton. En plus d'une expérience assez limitée au poste d'entraîneur à ce niveau, de nombreux observateurs n'étaient pas très optimistes quant à la prestation du Sénégalais à l'OM. Mais certains joueurs se révèlent et le club a largement réussi à retrouver le chemin de la victoire.

OM - Affaire Greenwood : La nouvelle sortie remarquée de Roberto De Zerbi ! https://t.co/R7DvZM03Zu — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Depuis l’arrivée d’Habib Beye, je vois un nouveau Paixao » Recruté l'été dernier pour 35M€, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a connu des débuts plutôt discrets à Marseille. Mais depuis quelques semaines, sous la houlette de Habib Beye, il semble se sentir à l'aise sur le terrain. « Depuis l’arrivée d’Habib Beye, je vois un nouveau Paixao, comme s’il était libéré de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, c’est juste une vision, je ne suis pas dans le vestiaire. Mais à le voir, j’ai l’impression qu’il s’éclate » analyse d'abord Lionel Charbonnier dans l'After Foot sur RMC.