OM : Ce joueur a changé après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye l’a «libéré»

Cette saison, l'OM a connu beaucoup de péripéties. Le club de la cité phocéenne nourrissait de grandes ambitions et est en train de tout changer. En effet, depuis le départ de Roberto De Zerbi, l'OM surfe sur une nouvelle dynamique et l'arrivée d'Habib Beye semble faire du bien à un joueur en particulier qui arrive à bien s'illustrer sur le terrain.
Ancien entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a aussi connu des moments compliqués sur la fin de sa collaboration avec le club breton. En plus d'une expérience assez limitée au poste d'entraîneur à ce niveau, de nombreux observateurs n'étaient pas très optimistes quant à la prestation du Sénégalais à l'OM. Mais certains joueurs se révèlent et le club a largement réussi à retrouver le chemin de la victoire.
« Depuis l’arrivée d’Habib Beye, je vois un nouveau Paixao »
Recruté l'été dernier pour 35M€, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a connu des débuts plutôt discrets à Marseille. Mais depuis quelques semaines, sous la houlette de Habib Beye, il semble se sentir à l'aise sur le terrain. « Depuis l’arrivée d’Habib Beye, je vois un nouveau Paixao, comme s’il était libéré de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, c’est juste une vision, je ne suis pas dans le vestiaire. Mais à le voir, j’ai l’impression qu’il s’éclate » analyse d'abord Lionel Charbonnier dans l'After Foot sur RMC.
Igor Paixao se sent bien à l'OM
Attaquant brésilien de 25 ans, Igor Paixao avait tapé dans l'œil des dirigeants l'été dernier. Il s'était surtout montré en Ligue des champions en inscrivant 4 buts cette saison mais depuis l'arrivée d'Habib Beye à Marseille, il est le joueur le plus décisif de l'effectif. « Ce qu’on lui demande dans le jeu, c’est comme s’il avait plus de liberté offensive. Je trouve qu’avant, sous De Zerbi, il surjouait pour essayer de prouver quelque chose » poursuit Lionel Charbonnier. Igor Paixao a encore inscrit un but face au FC Metz, permettant la victoire de l'OM vendredi.