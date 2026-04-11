«Ses performances sont de très haut niveau» : Habib Beye a trouvé son chouchou à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé sur le banc de l’OM au mois de février dernier, Habib Beye a beaucoup utilisé un joueur en particulier et qui lui rend bien, puisqu’il est celui qui a été le plus décisif depuis la prise de fonction du technicien sénégalais. Ce dernier estime qu’il évolue aujourd’hui à un très haut niveau, qui pourrait lui ouvrir les portes de sa sélection.

De nouveau buteur vendredi lors de la victoire face au FC Metz (3-1), Igor Paixão est le joueur de l’OM le plus décisif depuis la nomination d’Habib Beye en tant qu'entraîneur. Comme indiqué par Stats Foot, l’ailier brésilien totalise 3 buts et 3 passes décisives sous les ordres du technicien sénégalais, qui a été interrogé sur son rôle dans sa bonne forme du moment.

« Je pense qu’Igor a beaucoup de talent, comme Mason » « La première chose que je lui ai demandée, parce que c’est ce que j’ai remarqué le premier jour où je suis arrivé, c’est de jouer avec le sourire. C’est quelqu’un qui sourit tout le temps et donc je lui ai dit : “Je veux te voir jouer avec le sourire. Je veux que tu prennes du plaisir à chaque fois et je vais faire en sorte en tant qu’entraîneur de t’apporter une multitude de situations offensives dans lesquelles tu vas exprimer tes qualités.” Je pars du principe qu’un entraîneur contrôle son équipe jusqu’aux 25 derniers mètres, mais ensuite cela appartient au joueur et à son talent. Et je pense qu’Igor en a beaucoup, comme Mason, et que si on arrive à lui donner ces multitudes de situations dans lesquelles il prend du plaisir, alors il va être en capacité de faire ce qu’il fait depuis le moment où je suis arrivé », a déclaré Habib Beye en conférence de presse.