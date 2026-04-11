«Vous vous rendez compte qu’on va l’entraîner» : Ce joueur qu’Habib Beye avait hâte de rencontrer à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire obtenue lors de la réception du FC Metz (3-1) vendredi soir, Habib Beye a évoqué la situation d’un joueur moins en vue depuis son arrivée sur le banc de l’OM. Un joueur dont il a loué le professionnalisme et le leadership et qu’il avait hâte d’avoir sous ses ordres, mais qui a été victime de ses choix tactiques.

Comme le week-end dernier lors de la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), Habib Beye a de nouveau choisi d’aligner une défense à trois vendredi pour la réception du FC Metz (3-1). Et comme en Principauté, Emerson Palmieri était remplaçant au coup d’envoi. Très utilisé par Roberto De Zerbi, le latéral gauche âgé de 31 ans n’a été titularisé que trois fois en sept rencontres sous les ordres de l'actuel entraîneur de l'OM, mais s’en passer n’est pas facile pour ce dernier.

Après Stéphane Richard, un nouvel entraîneur pour l’OM ? https://t.co/XQFrDeobbV — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« C’est la plus grosse difficulté pour moi aujourd’hui de ne pas mettre Emi » « Qu’est-ce qu’il manque à Emerson Palmieri pour revenir dans cette équipe ? Avec la plus grande des honnêtetés, il ne lui manque rien du tout. Vraiment rien du tout. C’est la plus grosse difficulté pour moi aujourd’hui de ne pas mettre Emi dans le onze de départ par rapport à tout ce qu’il fait au quotidien dans l’entraînement. C’est un professionnel exceptionnel, quelqu’un qui a tout gagné, qui donne tous les jours ce qu’il a pour l’équipe, dans l’accompagnement, son leadership, ce qu’il est en tant qu’homme. Et c’est vraiment difficile aujourd’hui parce que, par le choix de cette défense à trois, il y a forcément des choix d’hommes aussi qui sont faits », a déclaré Habib Beye en conférence de presse d’après-match. Facundo Medina étant suspendu pour le déplacement à Lorient le week-end prochain, Emerson Palmieri pourrait en profiter : « Forcément, ça donnera des opportunités à tout le monde. »