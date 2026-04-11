«Je m’en suis douté...» : Cette grande décision de McCourt pour l'avenir de l'OM qu'il a fini par deviner !

De grands changements s’opèrent à l’OM en ce moment. Alors que cette saison délicate n’est pas encore terminée, Frank McCourt a pris quelques décisions pour l’avenir du club phocéen. Et l’un des choix du propriétaire de la formation marseillaise a fini par être deviné par un ancien dirigeant d’une équipe française.
Alors que cette saison délicate n’est pas encore terminée, de grands changements sont en train de s’opérer à l’OM. Le club phocéen est en train de revoir son organigramme après cette période de crise qui a fait des dégâts. Frank McCourt a notamment été contraint de trouver un nouveau président à la formation marseillaise après le départ précipité de Pablo Longoria. Et après quelques semaines de suspens, le propriétaire de l’OM a fini par dévoiler l’identité de celui-ci.
Frank McCourt présente le nouveau président de l'OM
Frank McCourt a en effet présenté Stéphane Richard comme nouveau président de l’OM ce vendredi. Ancien PDG d’Orange, le haut fonctionnaire de 64 ans prendra les rênes du club olympien en juillet prochain. Le Fançais succédera ainsi à Pablo Longoria dans quelques mois. Et cette grande décision a fini par être devinée par Jean-Louis Borloo, qui estimait que Stéphane Richard avait pleinement le profil décrit par Frank McCourt il y a quelques jours.
«Je me suis dit qu’il n’y avait pas beaucoup de doutes»
« Est-ce qu’il m’avait prévenu ? Non. Je m’en suis douté il y a 15 jours, trois semaines au détour d’une phrase mais pas assez pour que je relance. Et quand j’ai vu la définition de McCourt il y a trois, quatre jours ou une semaine, je me suis dit qu’il n’y avait pas beaucoup de doutes » a confié l’ancien président de Valenciennes au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC. Reste maintenant à voir si l’aventure de Stéphane Richard à l’OM sera couronnée de succès ou non. Seul le temps nous le dira.