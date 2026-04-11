«Je m’en suis douté...» : Cette grande décision de McCourt pour l'avenir de l'OM qu'il a fini par deviner !

Pierrick Levallet

De grands changements s’opèrent à l’OM en ce moment. Alors que cette saison délicate n’est pas encore terminée, Frank McCourt a pris quelques décisions pour l’avenir du club phocéen. Et l’un des choix du propriétaire de la formation marseillaise a fini par être deviné par un ancien dirigeant d’une équipe française.

Alors que cette saison délicate n’est pas encore terminée, de grands changements sont en train de s’opérer à l’OM. Le club phocéen est en train de revoir son organigramme après cette période de crise qui a fait des dégâts. Frank McCourt a notamment été contraint de trouver un nouveau président à la formation marseillaise après le départ précipité de Pablo Longoria. Et après quelques semaines de suspens, le propriétaire de l’OM a fini par dévoiler l’identité de celui-ci.

Mohamed Henni se moque de la grande nouveauté de l’OM sur ses réseaux ! https://t.co/UaaDSN0hmg — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Frank McCourt présente le nouveau président de l'OM Frank McCourt a en effet présenté Stéphane Richard comme nouveau président de l’OM ce vendredi. Ancien PDG d’Orange, le haut fonctionnaire de 64 ans prendra les rênes du club olympien en juillet prochain. Le Fançais succédera ainsi à Pablo Longoria dans quelques mois. Et cette grande décision a fini par être devinée par Jean-Louis Borloo, qui estimait que Stéphane Richard avait pleinement le profil décrit par Frank McCourt il y a quelques jours.