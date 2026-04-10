OM : Frank McCourt lâche déjà un coup de pression à sa dernière recrue !

L'OM connaît un nouveau changement majeur dans son organigramme. En effet, Frank McCourt s'est présenté en conférence de presse ce vendredi afin d'annoncer le nom de son nouveau président. L'occasion pour le Bostonien de fixer un cap clair et de mettre la pression sur nouveau collaborateur.
C'est un évènement rarissime qui s'est déroulé ce vendredi. Frank McCourt était effectivement présent en conférence de presse. Très discret dans les médias, l'homme d'affaires américain a toutefois décidé de présenter lui-même le nouveau président de l'OM à savoir Stéphane Richard. Le successeur de Pablo Longoria commencera sa mission au début du mois de juillet, mais Frank McCourt lui a déjà fixé un cap clair, à savoir en priorité se qualifier tout le temps pour la Ligue des champions.
McCourt fixe un objetctif à son nouveau président
« Stéphane (Richard) en a parlé avant : le sport, ce n’est pas un sujet simple. On signe des chèques puis on prend des joueurs et on dit “ok, on va gagner le championnat”. Non, ce n’est pas aussi simple. Ce qui me rend fier, c’est que l’OM est dans une situation qui est complètement différente de celle dans laquelle il se trouvait quand j’ai acheté le club. C’est un club dont on attend maintenant qu’il joue tous les ans la Ligue des Champions. Il y a beaucoup d’attentes, évidemment, ça crée beaucoup de pression pour tout le monde, les joueurs y compris. Mais combien de personnes ont la possibilité d’être propriétaires d’un club comme l’OM, qui a l’ambition de jouer tous les ans la Ligue des Champions ? Pas beaucoup », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.
«C’est un club dont on attend maintenant qu’il joue tous les ans la Ligue des Champions»
« Donc pour moi, c’est un privilège d’être le capitaine de ce club. Et ce que j’ai dit depuis le premier jour où je suis arrivé ici, c’est que mon ambition est de pouvoir être propriétaire de l’OM pendant très longtemps. J’ai beaucoup d’enfants et on le voit comme un actif, donc j’aimerais être en mesure de pouvoir être encore le propriétaire pendant très longtemps. On verra ce que nous réserve le futur, mais en ce qui me concerne, la chose la plus importante, ce n’est pas ce qui est le mieux pour moi, mais ce qui est le mieux pour l’OM. Et ça, ça l’a toujours été. Et c’est de cette manière que je prends mes décisions : qu’est-ce qui est le mieux pour ce club, quelle est la meilleure décision possible pour ce club pendant ma propriété », ajoute Frank McCourt.