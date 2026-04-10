OM : Frank McCourt lâche déjà un coup de pression à sa dernière recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM connaît un nouveau changement majeur dans son organigramme. En effet, Frank McCourt s'est présenté en conférence de presse ce vendredi afin d'annoncer le nom de son nouveau président. L'occasion pour le Bostonien de fixer un cap clair et de mettre la pression sur nouveau collaborateur.

C'est un évènement rarissime qui s'est déroulé ce vendredi. Frank McCourt était effectivement présent en conférence de presse. Très discret dans les médias, l'homme d'affaires américain a toutefois décidé de présenter lui-même le nouveau président de l'OM à savoir Stéphane Richard. Le successeur de Pablo Longoria commencera sa mission au début du mois de juillet, mais Frank McCourt lui a déjà fixé un cap clair, à savoir en priorité se qualifier tout le temps pour la Ligue des champions.

🚨🚨 Frank McCourt :



"L'OM est l'un des clubs les stables au niveau fnancier en Europe. Nous n'avons pas de grosses dettes.



Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d'atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n'est pas le sujet… pic.twitter.com/pXiEb5Q9p4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 10, 2026

McCourt fixe un objetctif à son nouveau président « Stéphane (Richard) en a parlé avant : le sport, ce n’est pas un sujet simple. On signe des chèques puis on prend des joueurs et on dit “ok, on va gagner le championnat”. Non, ce n’est pas aussi simple. Ce qui me rend fier, c’est que l’OM est dans une situation qui est complètement différente de celle dans laquelle il se trouvait quand j’ai acheté le club. C’est un club dont on attend maintenant qu’il joue tous les ans la Ligue des Champions. Il y a beaucoup d’attentes, évidemment, ça crée beaucoup de pression pour tout le monde, les joueurs y compris. Mais combien de personnes ont la possibilité d’être propriétaires d’un club comme l’OM, qui a l’ambition de jouer tous les ans la Ligue des Champions ? Pas beaucoup », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.