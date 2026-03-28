Mercato - OM : «C'est fini», Frank McCourt officialise un départ dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison 2025-2026 aura été très particulière pour l’OM. Nageant une fois de plus dans une vague d’instabilité, le club phocéen s’est séparé de son entraîneur Roberto De Zerbi, mais aussi de son président Pablo Longoria. Le propriétaire du club phocéen Frank McCourt vient d’ailleurs d’officialiser un nouveau départ dans la presse ce samedi.

Une saison extrêmement particulière pour l’OM. Le club phocéen, qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs sportifs, a vu deux personnalités importantes des dernières années plier bagages. En février, Roberto De Zerbi a ainsi quitté le club, suivi quelques semaines plus tard par le président Pablo Longoria. De son côté, Medhi Benatia a également remis sa démission aux dirigeants marseillais.

🚨💣 Frank McCourt : "𝗜𝗟 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗝𝗨𝗦𝗤𝗨'𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡. 𝗘𝗡𝗦𝗨𝗜𝗧𝗘, 𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗜 !" ❌💙🤍



McCourt confirme le départ définitif de Mehdi Benatia de l'OM à la fin de la saison.



"Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même… pic.twitter.com/ZTH4YIXJtK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 28, 2026

Benatia est finalement resté à l’OM « Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement », annonçait ainsi Benatia le 15 février dernier. Mais finalement, le président Frank McCourt refusera de laisser partir le directeur sportif Marocain, lui demandant de rester au moins jusqu’à la fin de la saison. Ayant vu ses pouvoirs renforcés au sein de l’organigramme de l’OM, Medhi Benatia ne restera pas bien longtemps dans la Cité Phocéenne, comme l’a officialisé le propriétaire américain du club marseillais ce samedi dans les colonnes du Journal du Dimanche.