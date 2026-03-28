Mercato - OM : «C'est fini», Frank McCourt officialise un départ dans la presse !

Cette saison 2025-2026 aura été très particulière pour l’OM. Nageant une fois de plus dans une vague d’instabilité, le club phocéen s’est séparé de son entraîneur Roberto De Zerbi, mais aussi de son président Pablo Longoria. Le propriétaire du club phocéen Frank McCourt vient d’ailleurs d’officialiser un nouveau départ dans la presse ce samedi.
Une saison extrêmement particulière pour l’OM. Le club phocéen, qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs sportifs, a vu deux personnalités importantes des dernières années plier bagages. En février, Roberto De Zerbi a ainsi quitté le club, suivi quelques semaines plus tard par le président Pablo Longoria. De son côté, Medhi Benatia a également remis sa démission aux dirigeants marseillais.
Benatia est finalement resté à l’OM
« Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement », annonçait ainsi Benatia le 15 février dernier. Mais finalement, le président Frank McCourt refusera de laisser partir le directeur sportif Marocain, lui demandant de rester au moins jusqu’à la fin de la saison. Ayant vu ses pouvoirs renforcés au sein de l’organigramme de l’OM, Medhi Benatia ne restera pas bien longtemps dans la Cité Phocéenne, comme l’a officialisé le propriétaire américain du club marseillais ce samedi dans les colonnes du Journal du Dimanche.
« Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini »
« Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », a ainsi confié Frank McCourt pour le JDD.