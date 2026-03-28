Il est «arrivé par hasard» : Son transfert est bouclé grâce à… Zinedine Zidane !

Figure importante du Real Madrid et de l’équipe de France, Zinedine Zidane a véritablement explosé aux Girondins de Bordeaux, qu’il avait rejoint en 1992. À l’époque, deux autres joueurs faisaient partie de l’opération, dont un étonné de quitter l’AS Cannes comme il l’avait reconnu plus tard dans L’Équipe.
Formé à Cannes, Zinedine Zidane n’a pas tardé à se faire remarquer auprès de clubs plus huppés. En 1992, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont raflé la mise en s’attachant les services du meneur de jeu, qui n’est pas arrivé seul puisque deux autres joueurs de l’AS Cannes avaient rejoint le club dirigé à l’époque par Rolland Courbis. C’est ainsi que Jean-François Daniel et Éric Guerit ont eux aussi pris le chemin de la Gironde.
« Cannes en a profité pour me mettre dans le package »
Interrogé en 2024 par L’Équipe, Éric Guérit était revenu sur cette opération qui l’avait étonné à l’époque. « Personne ne me courait après ! J'étais arrivé à Bordeaux par hasard, parce que Courbis voulait Zidane et Jean-François Daniel. Moi, il ne me voulait pas trop, mais comme j'étais un gros salaire, Cannes en a profité pour me mettre dans le package. Je crois que ça s'est fait comme ça. Je n'ai jamais entendu un club qui me voulait. J'étais un joueur moyen de D1 », confiait l’ancien milieu, resté trois saisons à Bordeaux.
« Zidane te surprenait et faisait des gestes qui paraissaient très compliqués pour tout le monde »
Au cours de l’entretien, Éric Guérit s’était enflammé pour Zinedine Zidane. « J'ai joué avec deux Ballons d'Or. Le premier, c'était George Weah, à Monaco ; le deuxième, Zinédine Zidane, que j'ai vu débuter à Cannes et passer des caps à Bordeaux, où on est partis ensemble. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas écrites dans le manuel, s’était-il souvenu. Ils improvisaient. Ils te surprenaient et faisaient des gestes qui paraissaient très compliqués pour tout le monde, mais qui étaient très simples pour eux. Pour Zidane, l'espace-temps n'était pas le même que pour nous. »