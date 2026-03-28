Il est «arrivé par hasard» : Son transfert est bouclé grâce à… Zinedine Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure importante du Real Madrid et de l’équipe de France, Zinedine Zidane a véritablement explosé aux Girondins de Bordeaux, qu’il avait rejoint en 1992. À l’époque, deux autres joueurs faisaient partie de l’opération, dont un étonné de quitter l’AS Cannes comme il l’avait reconnu plus tard dans L’Équipe.

Formé à Cannes, Zinedine Zidane n’a pas tardé à se faire remarquer auprès de clubs plus huppés. En 1992, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont raflé la mise en s’attachant les services du meneur de jeu, qui n’est pas arrivé seul puisque deux autres joueurs de l’AS Cannes avaient rejoint le club dirigé à l’époque par Rolland Courbis. C’est ainsi que Jean-François Daniel et Éric Guerit ont eux aussi pris le chemin de la Gironde.

Le (gros) mensonge avec Zinédine Zidane : Le jour où cette légende a craqué ! https://t.co/hnGqfDJG1S — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Cannes en a profité pour me mettre dans le package » Interrogé en 2024 par L’Équipe, Éric Guérit était revenu sur cette opération qui l’avait étonné à l’époque. « Personne ne me courait après ! J'étais arrivé à Bordeaux par hasard, parce que Courbis voulait Zidane et Jean-François Daniel. Moi, il ne me voulait pas trop, mais comme j'étais un gros salaire, Cannes en a profité pour me mettre dans le package. Je crois que ça s'est fait comme ça. Je n'ai jamais entendu un club qui me voulait. J'étais un joueur moyen de D1 », confiait l’ancien milieu, resté trois saisons à Bordeaux.