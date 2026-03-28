Mercato - OM : Transfert inattendu, un nouveau nom fuite dans la presse italienne

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce riche en rebondissements pour l’Olympique de Marseille, qui doit encore valider sa qualification pour la Ligue des Champions. Mais certains parlent déjà de mercato et au sein du club phocéen on aurait déjà quelques noms en tête pour renforcer l’effectif à disposition d’Habib Beye.

A Marseille, on vit au jour le jour. Depuis le départ de Roberto De Zerbi, l’avenir est incertain pour l’OM, avec une qualification en Ligue des Champions qui semble être vitale pour la suite du projet. Car sans elle, les dirigeants marseillais pourraient bien être contraints de faire table rase et tout recommencer de zéro.

Didier Deschamps «grossissait à vue d’oeil» : Il était «en dépression» quand il entraînait l’OM https://t.co/pFE5lF1iL4 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Vendre Greenwood... Pourtant, cela n’empêche pas certains de parler déjà du mercato estival, avec d’ailleurs des nombreuses pistes qui sont déjà évoquées du côté de Marseille. Sur le front des départs on retrouve notamment Mason Greenwood, qui pourrait quitter l’OM après deux saisons, surtout s’il n’y a pas de Ligue des Champions. Recruté pour 26M€ en 2024, l’ailier de 24 ans pourrait devenir le nouveau record marseillais, avec un possible transfert autour des 50M€. Plusieurs clubs seraient déjà sur le coup, comme la Juventus, Liverpool ou encore l’Atlético de Madrid.