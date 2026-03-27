Mercato - OM : Roberto De Zerbi recalé à cause de... Mason Greenwood !

Après un mois de janvier catastrophique, l'OM a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi qui ne devrait toutefois pas rester longtemps sans club. Le technicien italien est annoncé avec insistance de retour en Premier League. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.
L'histoire d'amour entre Roberto De Zerbi et Marseille a pris fin de façon brutale à la fin du mois de janvier après plusieurs échecs importants. L'OM a choisi Habib Beye pour le remplacer, tandis que le technicien italien pourrait rebondir en Premier League où il conserve une énorme cote depuis son passage à Brighton. Ces dernières, c'est du côté de Tottenham que son nom revient le plus régulièrement pour remplacer Igor Tudor. Mais une association de supporters des Spurs a pris position contre la venue de Roberto De Zerbi.
Les supporters de Tottenham ne veulent pas de De Zerbi...
En effet, l'association LGBTQI+, Proud Lilywhites, a publié un communiqué pour se positionner contre la venue de Roberto De Zerbi à Tottenham, notamment à cause de ses prises de position en faveur de Mason Greenwood, qui n'est plus le bienvenu en Angleterre depuis les accusations de violences conjugales de sa compagne. « Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une façon qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela compte, non seulement en soi, mais par le signal que cela envoie (…) Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Cela doit signifier quelque chose. Non à De Zerbi », peut-on lire.
... à cause de ses liens avec Greenwood
En novembre dernier, Roberto De Zerbi avait effectivement défendu Mason Greenwood par rapport à son traitement en Angleterre. « Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Je laisse à chacun sa liberté et c’est valable avec Mason. Il a payé le plus fort pour ce qu’il s’est passé. Le prix fort. Peut-être qu’il a trouvé ici la bonne atmosphère, il a trouvé de l’affection, une main tendue et il se comporte bien. Il a un caractère introverti, un peu renfermé sur lui, mais je connais toute sa famille, ce sont de bonnes personnes. Quand je vois la personne qu’il est, je suis triste. Je regrette ce qu’il a vécu et je ne donnerai pas de détails. Je vois une autre personne que celle qui est décrite, surtout en Angleterre », confiait-il en conférence de presse. Et cette sortie n'est visiblement pas passée inaperçue, au point de compliquer la signature de De Zerbi à Tottenham.