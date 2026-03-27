Mercato - OM : Roberto De Zerbi recalé à cause de... Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mois de janvier catastrophique, l'OM a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi qui ne devrait toutefois pas rester longtemps sans club. Le technicien italien est annoncé avec insistance de retour en Premier League. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

L'histoire d'amour entre Roberto De Zerbi et Marseille a pris fin de façon brutale à la fin du mois de janvier après plusieurs échecs importants. L'OM a choisi Habib Beye pour le remplacer, tandis que le technicien italien pourrait rebondir en Premier League où il conserve une énorme cote depuis son passage à Brighton. Ces dernières, c'est du côté de Tottenham que son nom revient le plus régulièrement pour remplacer Igor Tudor. Mais une association de supporters des Spurs a pris position contre la venue de Roberto De Zerbi.

No to De Zerbi pic.twitter.com/TxShw3YjwY — Proud Lilywhites (@SpursLGBT) March 27, 2026

Les supporters de Tottenham ne veulent pas de De Zerbi... En effet, l'association LGBTQI+, Proud Lilywhites, a publié un communiqué pour se positionner contre la venue de Roberto De Zerbi à Tottenham, notamment à cause de ses prises de position en faveur de Mason Greenwood, qui n'est plus le bienvenu en Angleterre depuis les accusations de violences conjugales de sa compagne. « Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une façon qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela compte, non seulement en soi, mais par le signal que cela envoie (…) Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Cela doit signifier quelque chose. Non à De Zerbi », peut-on lire.