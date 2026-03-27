Mercato - PSG : Validé par Luis Enrique, ce joueur va recevoir une offre en or !

Plutôt discret en 2025, le PSG pourrait connaître un mercato estival 2026 très animé. De son côté, Luis Enrique semble fortement apprécier le profil d’un attaquant évoluant à l’étranger. Ce dernier devrait d’ailleurs prochainement recevoir une offre XXL concernant son avenir. Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Journaliste, Fabrice Hawkins révélait sur RMC que le club parisien pourrait connaître un marché des transferts plutôt animé cet été. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier il y a quelques semaines.
Luis Enrique fan de Julian Alvarez
Si dans le sens des départs, le PSG pourrait donc être très sollicité concernant certains joueurs, nul doute que Luis Enrique et Luis Campos vont tenter de recruter de nouveaux talents à Paris. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Collet Gaudin a d’ailleurs lâché une grosse révélation concernant un profil qui plaît beaucoup à l’entraîneur du club parisien. En effet, déjà intéressé par sa venue il y a deux ans, le PSG serait de nouveau sur les traces de Julian Alvarez, dont l’avenir au sein de l’Atlético de Madrid fait jaser.
L’Atlético souhaite le prolonger à prix d’or
Car en plus du PSG, le champion du monde 2022 est fortement courtisé par le FC Barcelone, qui rêve d’en faire le successeur de Robert Lewandowski. A en croire les dernières révélations de MARCA, les « Colchoneros » sont bien avertis de l’intérêt du club catalan à l’égard de Julian Alvarez, que Diego Simeone souhaite absolument conserver au sein de son effectif. Et pour cela, l’Atlético de Madrid devrait prochainement formuler une offre XXL de prolongation pour l’Argentin, qui deviendrait le joueur le mieux payé du club. Un montant de 10M€ annuel est évoqué par la presse espagnole. Affaire à suivre…