Mercato - PSG : Validé par Luis Enrique, ce joueur va recevoir une offre en or !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret en 2025, le PSG pourrait connaître un mercato estival 2026 très animé. De son côté, Luis Enrique semble fortement apprécier le profil d’un attaquant évoluant à l’étranger. Ce dernier devrait d’ailleurs prochainement recevoir une offre XXL concernant son avenir. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Journaliste, Fabrice Hawkins révélait sur RMC que le club parisien pourrait connaître un marché des transferts plutôt animé cet été. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier il y a quelques semaines.

🚨 𝗟’𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗝𝗨𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗔𝗟𝗩𝗔𝗥𝗘𝗭 🇦🇷 𝗘𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗨𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗫𝗫𝗟. 🤑❤️🤍



Les Colchoneros sont au courant de l’intérêt du Barça et ne comptent pas rester les bras croisés.



Les… pic.twitter.com/klPglh5Ugk — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

Luis Enrique fan de Julian Alvarez Si dans le sens des départs, le PSG pourrait donc être très sollicité concernant certains joueurs, nul doute que Luis Enrique et Luis Campos vont tenter de recruter de nouveaux talents à Paris. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Collet Gaudin a d’ailleurs lâché une grosse révélation concernant un profil qui plaît beaucoup à l’entraîneur du club parisien. En effet, déjà intéressé par sa venue il y a deux ans, le PSG serait de nouveau sur les traces de Julian Alvarez, dont l’avenir au sein de l’Atlético de Madrid fait jaser.