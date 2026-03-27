Mercato : Pierre Ménès annonce le transfert d’un joueur français pour 40M€ cet été ?

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, certains joueurs importants de Ligue 1 pourraient bien aller voir ailleurs. Selon Pierre Ménès, c’est notamment le cas d’un Français qui pourrait faire l’objet d’un transfert de l’ordre de 40M€. Son club pourrait ainsi se renforcer dans différents secteurs et le principal concerné pourrait surtout franchir un cap dans sa carrière.

Encore une fois, la Ligue 1 devrait faire l’objet de nombreux transferts cet été. Le championnat de France est souvent ciblé par des clubs étrangers, notamment du côté de la Premier League, qui n’hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour s’offrir des joueurs prometteurs et encore dotés d’une belle marge de progression.

Un gros départ annoncé au RC Lens ? Grâce malheureusement à sa très bonne saison, le RC Lens risque de se faire piller cet été. Selon le journaliste Pierre Ménès, qui s’est exprimé dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Robin Risser est l’un des Lensois qui pourrait bien aller voir ailleurs dans les prochains mois. « Le fait que Risser soit très jeune et très prometteur peut attirer des clubs anglais… Si Lens peut prendre 30 ou 40 millions en le vendant, ils garderont Hervé Koffi comme gardien numéro 1. »