Mercato - OM : Il «met tout en œuvre» pour régler ce problème d’argent et quitter Marseille !

Alexis Brunet

Dans quelques mois, l’OM devra gérer un mercato estival très important. Cela sera le premier d’Habib Beye, qui souhaitera forcément façonner son effectif à son image. Le technicien marseillais ne pourra pas compter sur un joueur qui a décidé de quitter définitivement Marseille, même s’il doit se restreindre d’un point de vue salarial.

Dans cette fin de saison, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Le club phocéen qui a déjà été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France n’a plus que la Ligue 1 à jouer et va donc tenter d’accrocher une place directement qualificative pour la C1. Après cela, les dirigeants marseillais devront gérer une période plus que compliquée : le mercato estival.

Mercato - OM : Le transfert de Greenwood est relancé à cause de son comportement ! https://t.co/rlrS4h2NrZ — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Un joueur ne veut pas revenir à l’OM Avant de faire des achats, l’OM devra notamment trancher pour certains joueurs qui sont actuellement prêtés. C’est le cas d’Amine Harit par exemple, qui évolue depuis l’été dernier du côté d’Istanbul Başakşehir. Toutefois, selon les informations de La Provence, le Marocain aurait déjà pris sa décision et il ne souhaiterait pas revenir à Marseille. L’ancien Nantais veut rester en Turquie et pour cela il serait prêt à faire des efforts.