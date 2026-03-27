Mercato - OM : Il «met tout en œuvre» pour régler ce problème d’argent et quitter Marseille !

Dans quelques mois, l’OM devra gérer un mercato estival très important. Cela sera le premier d’Habib Beye, qui souhaitera forcément façonner son effectif à son image. Le technicien marseillais ne pourra pas compter sur un joueur qui a décidé de quitter définitivement Marseille, même s’il doit se restreindre d’un point de vue salarial.
Dans cette fin de saison, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Le club phocéen qui a déjà été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France n’a plus que la Ligue 1 à jouer et va donc tenter d’accrocher une place directement qualificative pour la C1. Après cela, les dirigeants marseillais devront gérer une période plus que compliquée : le mercato estival.
Un joueur ne veut pas revenir à l’OM
Avant de faire des achats, l’OM devra notamment trancher pour certains joueurs qui sont actuellement prêtés. C’est le cas d’Amine Harit par exemple, qui évolue depuis l’été dernier du côté d’Istanbul Başakşehir. Toutefois, selon les informations de La Provence, le Marocain aurait déjà pris sa décision et il ne souhaiterait pas revenir à Marseille. L’ancien Nantais veut rester en Turquie et pour cela il serait prêt à faire des efforts.
Harit est prêt à baisser son salaire pour rester à Başakşehir
Visiblement, Amine Harit a une dent contre l’OM ou alors il se plait vraiment en Turquie. Toujours selon La Provence, il aurait signifié aux dirigeants stambouliotes qu’il mettrait "tout en œuvre" pour rester à Basaksehir. Le milieu offensif serait même prêt à réduire son salaire annuel de 3M€ qui est jugé comme trop élevé par Istanbul. Le Marocain ne devrait donc pas revenir dans les prochains mois du côté de Marseille, qui pourrait récolter quelques millions en cas de vente définitive (il est estimé à 5M€ par Transfermarkt). Depuis son arrivée en Turquie l’été dernier, Harit a inscrit un but tout en délivrant quatre passes décisives en 18 rencontres de championnat.