Mercato - OM : Le transfert de Greenwood est relancé à cause de son comportement !

La fin de saison risque d’être rude pour l’OM. Le club phocéen doit s’accrocher afin de pouvoir se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une donnée qui a de l’importance pour Mason Greenwood, qui pourrait quitter Marseille cet été. Cependant, l’aspect extra-sportif de sa carrière n’aide pas vraiment l’Anglais. Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato de l’OM ? Clairement, cette saison 2025-2026 aura laissé des traces dans l’organigramme du club phocéen, avec les départs de Pablo Longoria ou encore de Roberto De Zerbi. D’ici quelques mois, Marseille sera fixé, avec à la clé, une potentielle qualification directe en Ligue des Champions, qui reste à ce jour la grande priorité de la direction du club phocéen.
Greenwood vendu cet été ?
Mais d’un autre côté, le meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée au club en 2024, Mason Greenwood, pourrait quitter le navire. Au cours des derniers jours, la Provence a lâché d’importantes révélations concernant l’avenir de l’Anglais de 24 ans. En effet, ce dernier pourrait être vendu par l’OM, qui détient 60 % de ses droits. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, ce pourcentage montrait jusqu’aux 65 %. Une chose est en revanche certaine, avec le transfert de son numéro 10, le club marseillais souhaite réaliser la plus grosse vente de son histoire.
L’Atlético de Madrid aurait pu tenter le coup
Et clairement, certains clubs sont intéressés par l’attaquant ambidextre de l’OM. D’après les dernières indiscrétions d’AS, l’Atlético de Madrid aurait pu être intéressé par un transfert et par le profil de Greenwood. En effet, le média ibérique indique que les « Colchoneros » cherchent activement un remplaçant à Antoine Griezmann, sur le départ. Alors que le Français se dirige vers la MLS, le club madrilène cible certains profils. Greenwood, qui a performé avec Getafe avant d’arriver à Marseille serait un candidat idéal, mais son passif extra-sportif avec ses affaires de viol et de violences conjugales bloquent le dossier.