Mercato - OM : Le transfert de Greenwood est relancé à cause de son comportement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La fin de saison risque d’être rude pour l’OM. Le club phocéen doit s’accrocher afin de pouvoir se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une donnée qui a de l’importance pour Mason Greenwood, qui pourrait quitter Marseille cet été. Cependant, l’aspect extra-sportif de sa carrière n’aide pas vraiment l’Anglais. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato de l’OM ? Clairement, cette saison 2025-2026 aura laissé des traces dans l’organigramme du club phocéen, avec les départs de Pablo Longoria ou encore de Roberto De Zerbi. D’ici quelques mois, Marseille sera fixé, avec à la clé, une potentielle qualification directe en Ligue des Champions, qui reste à ce jour la grande priorité de la direction du club phocéen.

🚨 « J’ai 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗𝗘́ 𝗔̀ 𝗠𝗔 𝗠𝗘̀𝗥𝗘 ce qu’elle pensait sur le fait de signer Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗠’𝗔 𝗗𝗜𝗧 : "𝗙𝗔𝗜𝗦-𝗟𝗘 !" »



Pablo Longoria 🇪🇸 revient sur le transfert de l’Anglais à l’OM :



« Je ne suis pas le genre d'homme qui juge sans tout savoir.… pic.twitter.com/ubW6cDPzQV — Actu Foot (@ActuFoot_) January 26, 2026

Greenwood vendu cet été ? Mais d’un autre côté, le meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée au club en 2024, Mason Greenwood, pourrait quitter le navire. Au cours des derniers jours, la Provence a lâché d’importantes révélations concernant l’avenir de l’Anglais de 24 ans. En effet, ce dernier pourrait être vendu par l’OM, qui détient 60 % de ses droits. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, ce pourcentage montrait jusqu’aux 65 %. Une chose est en revanche certaine, avec le transfert de son numéro 10, le club marseillais souhaite réaliser la plus grosse vente de son histoire.