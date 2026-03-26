Mercato - PSG : Ce joueur est dans le viseur de Paris, il coute 100M€ !

Plutôt discret l’été dernier au niveau du mercato, le PSG pourrait cependant accélérer sur certains dossiers en 2026. Toujours attentif aux jeunes joueurs les plus prometteurs du monde, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur un immense talent. Ce dernier serait déjà valorisé aux alentours des 100M€. Explications.
Toujours en lice afin de réaliser une nouvelle saison exceptionnelle, le PSG pourrait connaître un été agité. Et pour cause, le club parisien devrait réaliser un mercato ambitieux, comme l’a révélé le journaliste Fabrice Hawkins il y a quelques semaines. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier sur les ondes de RMC.
Le PSG sur Yan Diomandé
Cet été 2026 pourrait donc être marqué par l’arrivée d’un nouveau phénomène au PSG, en la personne de Yan Diomandé. Auteur d’une saison très intéressante avec le RB Leipzig, l’ailier ivoirien attise les convoitises des plus grands clubs européens. Il y a quelques jours, le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé qu’il faudrait compter sur le PSG dans ce dossier chaud du prochain mercato estival. « Outre les clubs de PL, le Bayern et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur. Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course », confiait ce dernier.
Leipzig veut le vendre 100M€
Ce jeudi soir, au tour du journaliste Ben Jacobs de faire le point dans ce dossier Yan Diomandé. Ce dernier affirme que Liverpool, en quête d’un remplaçant à Mohamed Salah qui quittera les « Reds » à l’issue de la saison, est dans le coup. Cependant, Leipzig ne laissera pas partir son diamant aussi facilement, et réclame 100M€ pour l’international Ivoirien. Le PSG est les clubs intéressés sont prévenus…