Mercato - PSG : Ce joueur est dans le viseur de Paris, il coute 100M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret l’été dernier au niveau du mercato, le PSG pourrait cependant accélérer sur certains dossiers en 2026. Toujours attentif aux jeunes joueurs les plus prometteurs du monde, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur un immense talent. Ce dernier serait déjà valorisé aux alentours des 100M€. Explications.

Toujours en lice afin de réaliser une nouvelle saison exceptionnelle, le PSG pourrait connaître un été agité. Et pour cause, le club parisien devrait réaliser un mercato ambitieux, comme l’a révélé le journaliste Fabrice Hawkins il y a quelques semaines. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier sur les ondes de RMC.

Liverpool could sign two wingers this summer.



On the right, finding a Mo Salah successor is something #LFC have been planning for long before negotiating an exit package allowing the Egyptian to leave on a free.



New left-winger on the club's radar since Luis Diaz departed for… pic.twitter.com/LPnMXhFVuQ — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 26, 2026

Le PSG sur Yan Diomandé Cet été 2026 pourrait donc être marqué par l’arrivée d’un nouveau phénomène au PSG, en la personne de Yan Diomandé. Auteur d’une saison très intéressante avec le RB Leipzig, l’ailier ivoirien attise les convoitises des plus grands clubs européens. Il y a quelques jours, le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé qu’il faudrait compter sur le PSG dans ce dossier chaud du prochain mercato estival. « Outre les clubs de PL, le Bayern et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur. Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course », confiait ce dernier.