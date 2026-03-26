Mercato : Il a refusé les «plus grands» clubs pour le PSG... et cela a été payant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bien avant Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a pu compter sur d’autres grands noms du football au début de son histoire. L’un d’eux a décidé de rester de longues années malgré plusieurs opportunités chez des grands d’Europe, un choix payant.

Beaucoup de supporters actuels du Paris Saint-Germain n’ont pas eu l’occasion de le voir jouer de leurs propres yeux, mais son nom est resté dans la légende du club. Arrivé en 1974, Mustapha Dahleb est considéré comme la première star parisienne. L’Algérien a disputé 310 matches sous le maillot rouge et bleu, une aventure longue de dix années malgré de nombreuses opportunités pour aller ailleurs.

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« J'étais contacté par les plus grands, mais cela ne me disait rien de partir » « En 1974, j'étais au top de ma forme, c'est vrai. Il y avait l'Inter, l'AC Milan, l'Ajax, même Fluminense au Brésil. Et chaque saison c'était comme ça, avait confié Mustapha Dahleb en 2019, dans les colonnes de L’Équipe. Mais à l'époque on avait tous, chez les footeux, l'esprit épicier du coin, alors que maintenant les clubs c'est plutôt la grande distribution. Je me disais bof, pourquoi partir alors que je me sentais bien là où j'étais. C'est vrai que l'Inter Milan me voulait vraiment. C'était en 1979, un an juste avant l'ouverture des frontières (de la Serie A). Les Italiens voulaient prendre Platini en 10 et moi comme ailier gauche. Michel était encore à Nancy. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'étais contacté par les plus grands, mais encore une fois, cela ne me disait rien de partir. Dans nos têtes nous n'étions pas encore professionnels. »