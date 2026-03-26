Mercato - PSG : Un attaquant transféré à contrecoeur cet été ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On commence déjà à parler du prochain mercato estival pour le PSG. Si on évoque de potentielles arrivées, il est aussi question des départs. Ça risque de bouger dans l'effectif de Luis Enrique dans ce sens. Et voilà que le PSG pourrait d'ailleurs se séparer dans quelques mois d'un attaquant alors que ce n'était pas vraiment désiré.

Au PSG, la concurrence est rude, surtout en attaque. Avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, Luis Enrique dispose de nombreuses armes à sa disposition et pour certains, il est difficile de se faire une place. C'est le cas dernièrement d'Ibrahim Mbaye qui a vu son temps de jeu se réduire drastiquement. Alors que le crack du PSG avait la confiance de son entraîneur en début de saison, voilà qu'il a aujourd'hui disparu. Et c'est ainsi que Mbaye pourrait prochainement prendre la porte ?

Le «mensonge» du PSG révélé sur RMC : «Arrêtez de nous prendre pour des co**» https://t.co/ixt5kNQxda — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Un départ plutôt qu'une prolongation ? A 18 ans, Ibrahim Mbaye représentait l'avenir du PSG. Mais voilà que malgré un contrat jusqu'en 2028, la suite de sa carrière pourrait se poursuivre loin du club de la capitale. Selon les informations de Média Foot, Paris voudrait prolonger son jeune joueur. Problème, les négociations avec le clan Mbaye n'avancent pas dans le bon sens. Par conséquent, le PSG pourrait alors se résoudre à se séparer de l'international sénégalais à l'occasion prochain mercato estival alors que les clubs anglais et allemands seraient à l'affût.