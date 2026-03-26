Mercato - PSG : Un attaquant transféré à contrecoeur cet été ?

On commence déjà à parler du prochain mercato estival pour le PSG. Si on évoque de potentielles arrivées, il est aussi question des départs. Ça risque de bouger dans l'effectif de Luis Enrique dans ce sens. Et voilà que le PSG pourrait d'ailleurs se séparer dans quelques mois d'un attaquant alors que ce n'était pas vraiment désiré.
Au PSG, la concurrence est rude, surtout en attaque. Avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, Luis Enrique dispose de nombreuses armes à sa disposition et pour certains, il est difficile de se faire une place. C'est le cas dernièrement d'Ibrahim Mbaye qui a vu son temps de jeu se réduire drastiquement. Alors que le crack du PSG avait la confiance de son entraîneur en début de saison, voilà qu'il a aujourd'hui disparu. Et c'est ainsi que Mbaye pourrait prochainement prendre la porte ?
Un départ plutôt qu'une prolongation ?
A 18 ans, Ibrahim Mbaye représentait l'avenir du PSG. Mais voilà que malgré un contrat jusqu'en 2028, la suite de sa carrière pourrait se poursuivre loin du club de la capitale. Selon les informations de Média Foot, Paris voudrait prolonger son jeune joueur. Problème, les négociations avec le clan Mbaye n'avancent pas dans le bon sens. Par conséquent, le PSG pourrait alors se résoudre à se séparer de l'international sénégalais à l'occasion prochain mercato estival alors que les clubs anglais et allemands seraient à l'affût.
Aston Villa et Emery sur le coup ?
Dernièrement, la presse anglaise a d'ailleurs évoqué le cas Ibrahim Mbaye. C'est ainsi que Sky Sports a révélé que le joueur du PSG intéresserait notamment Aston Villa, où Unai Emery apprécierait particulièrement de Mbaye, à qui il serait prêt à offrir un temps de jeu important. Voilà donc un dossier qui pourrait animer les prochaines semaines au PSG, qui pourrait ainsi voir un nouveau nom s'ajouter à la liste des jeunes cracks ayant quitté le club de la capitale...