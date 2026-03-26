Mercato : Le PSG discute avec un international français et n’a pas le droit à l’erreur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la saison est encore loin d’être terminée, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur l’exercice à venir et souhaite notamment parvenir à un accord avec cet international français. Un dossier suivi attentivement en Europe, puisque d’autres mastodontes sont intéressés par le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028.

Le PSG fait le nécessaire pour conserver ses joueurs importants. L’année dernière, avant de remporter la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale officialisait les prolongations d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Et de nouvelles annonces pourraient rapidement arriver puisqu’un terrain d’entente aurait été trouvé avec Willian Pacho, Fabian Ruiz et Joao Neves. Concernant Bradley Barcola, les discussions se poursuivent.

PSG - «C’est la Corée du Nord» : La situation qui laisse sous le choc ! https://t.co/ZAAUhZhGuh — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Discussions toujours en cours entre Barcola et le PSG Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a pas encore donné son aval pour renouveler son bail. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en décembre, le PSG a transmis à l’ancien Lyonnais une première offre avec une belle revalorisation salariale à la clé, lui permettant d’intégrer le haut du classement des plus gros salaires du vestiaire. Pas de quoi convaincre le clan Barcola, toujours en négociation. Un dossier suivi de près.