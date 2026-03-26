Mercato : Le PSG discute avec un international français et n’a pas le droit à l’erreur !

Alors que la saison est encore loin d’être terminée, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur l’exercice à venir et souhaite notamment parvenir à un accord avec cet international français. Un dossier suivi attentivement en Europe, puisque d’autres mastodontes sont intéressés par le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028.
Le PSG fait le nécessaire pour conserver ses joueurs importants. L’année dernière, avant de remporter la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale officialisait les prolongations d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Et de nouvelles annonces pourraient rapidement arriver puisqu’un terrain d’entente aurait été trouvé avec Willian Pacho, Fabian Ruiz et Joao Neves. Concernant Bradley Barcola, les discussions se poursuivent.
Discussions toujours en cours entre Barcola et le PSG
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a pas encore donné son aval pour renouveler son bail. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en décembre, le PSG a transmis à l’ancien Lyonnais une première offre avec une belle revalorisation salariale à la clé, lui permettant d’intégrer le haut du classement des plus gros salaires du vestiaire. Pas de quoi convaincre le clan Barcola, toujours en négociation. Un dossier suivi de près.
L’Europe sur les négociations
Le PSG n’a pas le droit à l’erreur avec son international français puisque l’évolution des discussions est suivie par plusieurs cadors européens qui souhaitent se renforcer offensivement. C’est le cas de Liverpool, qui travaille sur la succession de Mohamed Salah selon RMC. Le 10 Sport vous avait déjà fait part de l’intérêt des Reds pour Bradley Barcola, également dans le collimateur d’Arsenal.
Présent devant les journalistes avant le match retour contre Chelsea (3-0), Bradley Barcola n’était pas apparu perturbé par sa situation contractuelle : « Honnêtement, ce n’est pas moi qui m’occupe de ça, c’est mon agent. Je suis content au PSG aujourd’hui, on verra par la suite ».