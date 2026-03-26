Mercato : Du PSG à la Premier League, la rumeur de transfert qui agite l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d'Europe avec le PSG, cet attaquant voit son nom lier à un grand club de Premier League. Et ce, en raison d'une annonce retentissante d'un départ d'une star de l'autre côté de La Manche. Cet international français n'est pas le seul à être dans ce bateau puisqu'un coéquipier en équipe de France ferait tourner quelques têtes. Explications.

« Bonjour tout le monde. Malheureusement, le jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit ». Mardi soir, un an après les premières rumeurs insistantes sur son départ qui avaient finalement débouchées sur une prolongation de contrat à Liverpool, Mohamed Salah a officiellement communiqué sur la fin de son aventure de 9 ans à Anfield. Au terme de la saison, il fera ses adieux aux supporters laissant un immense héritage derrière lui chez les Reds.

🚨🔴 Liverpool prépare la succession de Mohamed Salah. Le club cible deux ailiers pour la saison prochaine.

Michael Olise est en tête de TOUTES les short-lists des grands clubs européens mais le Bayern Munich ne veut pas le voir partir.



🔹Plusieurs jeunes comme Yann Diomandé ou… pic.twitter.com/eO59VVANZ2 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 25, 2026

Mohamed Salah dit stop, Liverpool relance la piste Bradley Barcola « Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert le meilleur passage de ma vie. Je serai toujours l’un des vôtres. Ce club sera toujours ma maison, pour moi et ma famille. Merci pour tout, parce que grâce à vous, je ne marcherai jamais seul ». a conclu Mohamed Salah dans sa vidéo publiée sur ses réseaux sociaux personnels, préparant ainsi sa tournée d'adieux avec le club de la Mersey. Le comité directeur de Liverpool préparerait également sa succession et regarderait entre autres dans l'effectif du champion d'Europe en titre. Comme l'été dernier, le champion d'Angleterre aurait à cœur de mettre la main sur Bradley Barcola, un profil plaisant particulièrement aux hauts décideurs anglais. C'est en effet l'information communiquée par RMC Sport, mais ce ne serait pas tout.