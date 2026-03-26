Mercato : Du PSG à la Premier League, la rumeur de transfert qui agite l'équipe de France !

Champion d'Europe avec le PSG, cet attaquant voit son nom lier à un grand club de Premier League. Et ce, en raison d'une annonce retentissante d'un départ d'une star de l'autre côté de La Manche. Cet international français n'est pas le seul à être dans ce bateau puisqu'un coéquipier en équipe de France ferait tourner quelques têtes. Explications.
« Bonjour tout le monde. Malheureusement, le jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit ». Mardi soir, un an après les premières rumeurs insistantes sur son départ qui avaient finalement débouchées sur une prolongation de contrat à Liverpool, Mohamed Salah a officiellement communiqué sur la fin de son aventure de 9 ans à Anfield. Au terme de la saison, il fera ses adieux aux supporters laissant un immense héritage derrière lui chez les Reds.
Mohamed Salah dit stop, Liverpool relance la piste Bradley Barcola
« Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert le meilleur passage de ma vie. Je serai toujours l’un des vôtres. Ce club sera toujours ma maison, pour moi et ma famille. Merci pour tout, parce que grâce à vous, je ne marcherai jamais seul ». a conclu Mohamed Salah dans sa vidéo publiée sur ses réseaux sociaux personnels, préparant ainsi sa tournée d'adieux avec le club de la Mersey. Le comité directeur de Liverpool préparerait également sa succession et regarderait entre autres dans l'effectif du champion d'Europe en titre. Comme l'été dernier, le champion d'Angleterre aurait à cœur de mettre la main sur Bradley Barcola, un profil plaisant particulièrement aux hauts décideurs anglais. C'est en effet l'information communiquée par RMC Sport, mais ce ne serait pas tout.
Michael Olise, grande priorité de Liverpool ?
Si l'on en croit les sources du journaliste Fabrice Hawkins, l'attaquant du PSG qui n'est pas de la partie aux Etats-Unis pour cette trêve internationale avec l'équipe de France à cause d'une entorse à la cheville droite, ne serait pas l'unique joueur des Bleus à intéresser Liverpool. En effet, Michael Olise, homme aux 27 passes décisives en 29 matchs avec le Bayern Munich cette saison serait la priorité des Reds pour ce qui relève de la succession de Mohamed Salah. Quel que soit la suite des opérations, la quête du remplaçant de l'Egyptien risque d'agiter l'équipe de France.