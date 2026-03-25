Mercato - PSG : «La porte est fermée», fin du feuilleton pour ce joueur de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France dispose d'un vivier de joueurs assez conséquent et notamment dans le secteur offensif. Des stars évoluant dans les plus grands clubs d'Europe et qui attisent bien des convoitises sur le marché des transferts. Au PSG, si le comité directeur avait des vues sur ce joueur de Didier Deschamps, ce serait déjà râpé. Explications.

Un été 2024 qui a tout changé. Arrivé à la fin d’une histoire avec son ancien club, cet attaquant de l’équipe de France décidait d’élargir ses horizons et de se lancer un nouveau challenge. Dès lors, le PSG ou encore Arsenal s’étaient positionnés sur son cas, sans succès. Après quelques semaines de spéculations, celui qui allait disposer du statut d’international français quelques semaines plus tard faisait le choix de marcher sur les traces d’un ancienne star de l’équipe de France.

⭐️ On me confirme en interne : le Bayern ne discutera avec personne pour Michael Olise cet été. Real, PSG… tous peuvent tenter, la porte est fermée. Mieux encore, le club travaille déjà sur une prolongation pour bétonner son avenir.#Bayern #Olise #Mercato #RealMadrid… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) March 25, 2026

Michael Olise, la nouvelle attraction mercato ? Direction l’Allemagne et le Bayern Munich pour Michael Olise, comme Franck Ribéry avant lui. Quittant Crystal Palace pour le Bayern, l’attaquant latéral médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 devenait immédiatement international à la rentrée des Bleus en septembre. Alors que se profile la Coupe du monde sur le sol américain (11 juin - 19 juillet), Michael Olise ferait des envieux sur le marché des transferts, lui qui ne cesse d'être décisif sous les ordres de Vincent Kompany en Bavière. Doit-on s'attendre à un potentiel transfert du natif de Londres en parallèle du Mondial aux Etats-Unis ?