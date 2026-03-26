Mercato - PSG : Trois attaquants parisiens à Liverpool, la presse anglaise en plein fantasme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis peu, Mohamed Salah va quitter Liverpool à l'issue de la saison en cours. La star égyptienne va laisser un vide et son départ marquera un tournant dans l'histoire des Reds. Par conséquent, le remplacer sera un sacré défi. Et la presse anglaise envisage d'ailleurs quelques noms. Dont trois évoluent au PSG.

Bien que ce ne soit pas une énorme surprise, l'annonce de Mohamed Salah a largement été commentée. Il faut dire que neuf ans après son arrivée à Liverpool, l'international égyptien a officialisé son départ à l'issue de la saison. « Bonjour à tous. Malheureusement, le jour est arrivé. Ceci est la première partie de mes adieux. Je vais quitter Liverpool à la fin de la saison. J'aimerais commencer par dire que je n'aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens deviendraient une partie de ma vie (…) Ce club sera toujours ma maison pour moi et pour ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul ! », a-t-il lancé sur ses réseaux sociaux. Par conséquent, à Liverpool, la quête de son successeur est lancée.

🚨 Liverpool to allow Mohamed Salah to leave on a FREE transfer despite having a contract at the club valid until June 2027.#LFC accept Salah’s desire to try new chapter in his career after making history at Anfield. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/4diPtfeJsV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Trois joueurs du PSG cités pour remplacer Salah Le Liverpool Echo s'est ainsi lancé cette quête du remplaçant de Mohamed Salah et dresse une liste de 11 joueurs qui pourraient convenir aux Reds. Et le média commence son papier en affirmant que « le PSG est le point de départ idéal, puisque trois remplaçants potentiels évoluent actuellement dans la capitale française ». Il s'agit d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. « Il est possible qu’un ou plusieurs d’entre eux cherchent à partir cet été s’ils ne souhaitent plus partager la vedette », ajoute le Liverpool Echo alors que Bradley Barcola est suivi par Liverpool depuis plusieurs mois déjà.