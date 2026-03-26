Mercato - PSG : Le remplaçant de Griezmann est annoncé à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, Antoine Griezmann dispute ses derniers matchs sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire des « Colchoneros » devrait rejoindre la MLS à l’issue de la saison, et forcément, le club madrilène lui cherche un digne remplaçant, qui pourrait d’ailleurs se trouver au PSG. Explications.

Le prochain mercato estival risque de réserver son lot de surprises. Aux quatre coins de l’Europe, les clubs vont tenter de prendre les meilleurs joueurs afin de renforcer leurs équipes. Du côté de l’Atlético de Madrid, un chantier de taille se profile. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire des « Colchoneros » Antoine Griezmann, va quitter l’Espagne pour les États-Unis. Et a à en croire les indiscrétions de Fabrizio Romano, le Français devrait s’engager en faveur d’Orlando. Du côté du directeur sportif Mateu Alemany, on surveille activement un joueur du PSG.

Tres meses para encontrar un Griezmannhttps://t.co/1MEJAXl0La — Diario AS (@diarioas) March 26, 2026

Kang-In Lee apprécié de Luis Enrique L’hiver dernier, l’Atlético de Madrid avait fait le forcing pour Kang-In Lee. Si le PSG était dans un premier temps, ouvert à une vente du Sud-Coréen, Luis Enrique en personne s’est opposé à un tel départ. Le coach espagnol semble totalement séduit par le profil du numéro 19 parisien, qu’il utilise avant tout comme un joker de luxe en sortie de banc. « Il a été important. Il a montré qu'il avait le niveau physique et technique mais il lui a manqué un peu de régularité pour être très important », confiait l’entraîneur du PSG au sujet de son joueur en début d’année.