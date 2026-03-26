Mercato - PSG : Le remplaçant de Griezmann est annoncé à Paris !

Ce n’est désormais plus un secret, Antoine Griezmann dispute ses derniers matchs sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire des « Colchoneros » devrait rejoindre la MLS à l’issue de la saison, et forcément, le club madrilène lui cherche un digne remplaçant, qui pourrait d’ailleurs se trouver au PSG. Explications.
Le prochain mercato estival risque de réserver son lot de surprises. Aux quatre coins de l’Europe, les clubs vont tenter de prendre les meilleurs joueurs afin de renforcer leurs équipes. Du côté de l’Atlético de Madrid, un chantier de taille se profile. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire des « Colchoneros » Antoine Griezmann, va quitter l’Espagne pour les États-Unis. Et a à en croire les indiscrétions de Fabrizio Romano, le Français devrait s’engager en faveur d’Orlando. Du côté du directeur sportif Mateu Alemany, on surveille activement un joueur du PSG.
Kang-In Lee apprécié de Luis Enrique
L’hiver dernier, l’Atlético de Madrid avait fait le forcing pour Kang-In Lee. Si le PSG était dans un premier temps, ouvert à une vente du Sud-Coréen, Luis Enrique en personne s’est opposé à un tel départ. Le coach espagnol semble totalement séduit par le profil du numéro 19 parisien, qu’il utilise avant tout comme un joker de luxe en sortie de banc. « Il a été important. Il a montré qu'il avait le niveau physique et technique mais il lui a manqué un peu de régularité pour être très important », confiait l’entraîneur du PSG au sujet de son joueur en début d’année.
L’Atlético de Madrid veut le signer
Selon les dernières révélations d’AS, l’Atlético de Madrid est toujours intéressé par la venue de Kang-In Lee, et pourrait tenter une offensive cet été. Mateu Alemany a plusieurs noms dans sa short-list, et va devoir trouver le bon élément afin de remplacer Antoine Griezmann. Reste désormais à savoir si le PSG sera vendeur, et si oui, à quel prix ?