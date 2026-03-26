PSG - «Ils ont tous peur» : La décision «minable» qui choque Daniel Riolo !

Depuis plusieurs jours, une polémique commence à faire de plus en plus parler concernant le PSG. Et alors que la décision a été actée, Daniel Riolo n'a pas tardé à la commenter en lâchant notamment un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux.
C'est désormais officiel et cela risque de faire parler ! En effet, après de longues discussions et l'intervention dans les médias des dirigeants des deux clubs, la LFP a décidé de valider le report du choc entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu le 11 avril, et finalement décalé au 13 mai afin de permettre aux Parisiens de ne pas jouer entre les deux quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool. La Ligue vient d'officialiser sa décision.
La LFP officialise le report de Lens-PSG
« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », révèle le communiqué de la LFP.
Riolo crie au scandale
La Ligue précise également que « ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League ». Mais cet argument ne convainc pas du tout Daniel Riolo, qui a déjà plusieurs fois affiché son profond désaccord avec cette décision et qui crie désormais au scandale après l'officialisation de ce report. « Sans surprise la LFP devenu l’objet du PSG a validé à l’unanimité le report... La honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais… Ils ont tous peur. CA minable ! », lance le journaliste de RMC sur X.