PSG - «Ils ont tous peur» : La décision «minable» qui choque Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, une polémique commence à faire de plus en plus parler concernant le PSG. Et alors que la décision a été actée, Daniel Riolo n'a pas tardé à la commenter en lâchant notamment un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux.

C'est désormais officiel et cela risque de faire parler ! En effet, après de longues discussions et l'intervention dans les médias des dirigeants des deux clubs, la LFP a décidé de valider le report du choc entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu le 11 avril, et finalement décalé au 13 mai afin de permettre aux Parisiens de ne pas jouer entre les deux quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool. La Ligue vient d'officialiser sa décision.

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La LFP a validé le report du match, même si les Lensois n’étaient pas d’accord.



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La LFP officialise le report de Lens-PSG « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », révèle le communiqué de la LFP.