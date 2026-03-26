Le «mensonge» du PSG révélé sur RMC : «Arrêtez de nous prendre pour des co**»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Leader du championnat et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, tout semble aujourd'hui aller pour le mieux pour le PSG. Mais voilà que le club de la capitale se retrouve actuellement au coeur de la polémique suite à une demande. Celle-ci fait énormément réagir et voilà qu'après les explications du PSG, on est allé jusqu'à parler de mensonge sur RMC.

Le PSG va-t-il disputer sa rencontre face au RC Lens à la date initialement prévue ? Afin de s'économiser pour la double confrontation face à Liverpool, le club de la capitale espère décaler son match face aux Sang et Or. De quoi déclencher une vive polémique dans le football français. Pour autant, le PSG est bel et bien décidé à arriver à ses fins...

Mercato : Du PSG à la Premier League, la rumeur de transfert qui agite l'équipe de France ! https://t.co/2vjxUJOUI2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Le PSG en défenseur du football français ? Malgré les critiques, Luis Campos a justifié cette volonté du PSG ce mercredi au micro de RMC. C'est ainsi que le conseiller sportif du club de la capitale a notamment expliqué : « La meilleure décision est de jouer à une autre date. En même temps, il faut que je vous dise qu'on n'a rien contre Lens. Cela aurait la même chose avec une autre équipe. La question est d'être en meilleure condition pour bien représenter la France en Europe, qui en a besoin » a poursuivi le directeur sportif du PSG. « Au début, on aurait aimé jouer la Ligue des Champions le mardi, puis le mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril (date de la catastrophe d'Hillsborough, ndlr), on a respecté l'histoire de Liverpool car c'est une date tragique pour le club. Notre idée a toujours été de défendre pas seulement le PSG mais aussi le football français dans le contexte actuel pour la cinquième position ».