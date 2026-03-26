Bientôt «un joueur de classe mondiale» dans l’attaque du PSG ?

Amadou Diawara

Le PSG de Luis Enrique peut se vanter d'avoir un effectif de feu. En effet, les joueurs parisiens font le plus grand bonheur de leurs supporters depuis de longs mois. D'après Emmanuel Adebayor, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi pourrait bientôt compter un joueur de classe mondiale supplémentaire dans son effectif.

Très en vue du côté de l'OL lors de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 45M€ pour l'arracher aux Gones. Depuis son arrivée à Paris, Bradley Barcola a gravi les échelons au fil des mois au PSG, jusqu'à devenir un membre très régulier du XI de Luis Enrique.

Un joueur du PSG invité sur TF1, il avait marqué le coup : «Je suis parti acheter le petit costard» https://t.co/PGPIgnj2de — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Il faut réussir à marquer 20-30 buts» Si ses qualités de percussion et de vitesse sont indéniables, Bradley Barcola peine parfois à se montrer impitoyable dans le dernier geste. En effet, le numéro 29 du PSG a éprouvé des difficultés à faire trembler les filets adverses ces derniers mois. Mais depuis quelques matchs, Bradley Barcola semblait avoir retrouvé de la réussite et de l'efficacité devant les buts adverses. Stoppé dans son élan par un pépin physique, l'international français pourrait devenir un « joueur de classe mondiale » s'il se met à marquer davantage de buts à son retour de blessure. Du moins, c'est ce qu'affirme Emmanuel Adebayor.