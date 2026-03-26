Bientôt «un joueur de classe mondiale» dans l’attaque du PSG ?

Le PSG de Luis Enrique peut se vanter d'avoir un effectif de feu. En effet, les joueurs parisiens font le plus grand bonheur de leurs supporters depuis de longs mois. D'après Emmanuel Adebayor, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi pourrait bientôt compter un joueur de classe mondiale supplémentaire dans son effectif.
Très en vue du côté de l'OL lors de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 45M€ pour l'arracher aux Gones. Depuis son arrivée à Paris, Bradley Barcola a gravi les échelons au fil des mois au PSG, jusqu'à devenir un membre très régulier du XI de Luis Enrique.
«Il faut réussir à marquer 20-30 buts»
Si ses qualités de percussion et de vitesse sont indéniables, Bradley Barcola peine parfois à se montrer impitoyable dans le dernier geste. En effet, le numéro 29 du PSG a éprouvé des difficultés à faire trembler les filets adverses ces derniers mois. Mais depuis quelques matchs, Bradley Barcola semblait avoir retrouvé de la réussite et de l'efficacité devant les buts adverses. Stoppé dans son élan par un pépin physique, l'international français pourrait devenir un « joueur de classe mondiale » s'il se met à marquer davantage de buts à son retour de blessure. Du moins, c'est ce qu'affirme Emmanuel Adebayor.
«C'est déjà un top joueur, mais s'il arrive à marquer encore un peu plus de buts...»
« Bradley Barcola recommence à marquer des buts, il fait des passes décisives. Il prend du plaisir. On a vu l'année dernière, il a loupé énormément d'occasions. Pour être un top top joueur, en ailier gauche, il faut réussir à marquer 20-30 buts. Là il a marqué un doublé en Champions League contre Chelsea, c'est un joueur en pleine confiance. Je pense que c'est déjà un top joueur, mais s'il arrive à marquer encore un peu plus de buts, on parlera de lui comme d'un joueur de classe mondial ! », a assuré Emmanuel Adebayor, ex-buteur du Real Madrid, dans des propos rapportés par JS Grond.