Un joueur du PSG invité sur TF1, il avait marqué le coup : «Je suis parti acheter le petit costard»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les faits remontent à plusieurs années. Mais en cette période charnière dans l’histoire d’une émission phare de football, un ancien joueur du PSG s’est souvenu d’un moment fort de sa carrière à Paris vécu sur TF1. Une apparition dans un accoutrement bien différent de ce qu’il portait habituellement dont il se souvient malgré le temps qui est passé.

C’est la fin d’une ère. Pour la première fois depuis 1977, l’émission phare de football de TF1 ne sera plus à l’antenne à compter de la reprise de la saison 2026/2027. En effet, Téléfoot basculera sur la plateforme de streaming TF1+, la production du programme étant devenue bien trop importante économiquement parlant pour une audience plus au rendez-vous et en constante baisse. Une énorme page se tourne et ne laisse personne indifférent. Jean-Michel Larqué a dernièrement partagé sa peine après avoir appris la nouvelle.

📺 L'émission @telefoot_TF1 va s'arrêter !



🗣️ Jérôme Alonzo : « En 2004, j'ai eu l'honneur d'être invité à Téléfoot. Je suis parti acheter le petit costard, les mocassins, c'est magnifique. Et puis dans l'ascenseur, t'as les genoux qui tremblent un peu. » 😂#EDS pic.twitter.com/A9Po3uRX1P — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 24, 2026

«Dans l’ascenseur, tu as les genoux qui tremblent un peu» Et alors que la rumeur a été officialisée, Jérôme Alonzo a profité de sa présence dans l’émission de mardi de L’Équipe du soir sur la chaîne L’Équipe pour se remémorer un souvenir qu’il chérit encore 20 ans plus tard. « A notre époque il n’y a pas beaucoup de vecteurs de comm. Il n’y a pas les réseaux sociaux. Quand tu es un joueur comme moi, un soldat, tu n’as pas 25 interviews par an. C’est la fameuse saison 2003/2004 du PSG et en 2004 j’ai l’honneur d’être invité à Téléfoot. Tu te dis mais… tu vas acheter le petit costard, les mocassins. C’est magnifique, tu te fais la plus belle boule possible (ndlr il touche son crâne rasé. Dans l’ascenseur, tu as les genoux qui tremblent un peu ».