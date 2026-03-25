Mercato - PSG : Le prochain gros coup de Luis Campos est annoncé en Allemagne ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains mois, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato avant la volonté notamment de poursuivre sa stratégie de miser sur de jeunes talents. Ainsi, Luis Campos aurait peut-être déjà trouvée sa future pépite. Et c'est du côté de l'Allemagne que cela se passe.

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait se montrer très actif, notamment pour renforcer sa charnière centrale et anticiper d'éventuels départs de Marquinhos et Lucas Beraldo, avec toujours la volonté de dénicher un joueur pour le futur. C'est ainsi que la presse allemande révélait l'intérêt du PSG pour le jeune axial du Werder Brême Karim Coulibaly. Un prodige présenté par Lukas Hörster journaliste de Fussball Transfers.

🕵️‍♂️ Le PSG s’intéresse à Karim Coulibaly (Werder Brême, DC) !



📈 Il figurerait en bonne place sur la liste des souhaits de Luis Enrique pour la saison prochaine.



👨‍🏫 Des recruteurs du PSG se seraient déjà rendus à plusieurs reprises pour observer l'international allemand U21 ans.… pic.twitter.com/cXljmxLhn9 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 20, 2026

Karim Coulibaly, le prochain crack du PSG ? « Coulibaly est un défenseur gaucher qui sait bien jouer au ballon. Il est déjà très à l’aise avec le ballon, même s’il est souvent le plus jeune joueur sur le terrain et que le Werder lutte pour éviter la relégation. Il a donc manifestement une très grande confiance en lui. Il aime effectuer des passes qui cassent les lignes de la défense adverse et même de belles transversales. Bien sûr, son style de jeu et son jeune âge l’amènent à commettre des erreurs dans la construction du jeu, ce qui a déjà conduit à des buts pour l’adversaire, mais défensivement, il s’en sort bien la plupart du temps », assure-t-il auprès de Foot Mercato.