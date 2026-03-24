Mercato - PSG : Un attaquant rêve d'un transfert, la solution miracle a été trouvée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs marchés des transferts durant lesquels le PSG s'est montré très discret, tout pourrait s'accélérer l'été prochain. En effet, le club de la capitale devrait mener une large revue d'effectif, en se séparant notamment de certains joueurs jugés indésirables. Pour l'un d'entre eux, la solution aurait d'ailleurs déjà été trouvée.

Et si le PSG redevenait un acteur majeur du mercato ? Après trois marchés des transferts durant lesquels les Parisiens se sont montrés très discrets, avec seulement trois joueurs de champ recrutés depuis janvier 2025 (Kvaratskhelia, Zabarnyi et Dro Fernandez), le PSG pourrait bien s'agiter cet été. « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois », révélait même Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Et l'un des dossiers brûlants concernera Randal Kolo Muani.

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Luis Campos préparerait un coup audacieux pour cet été : 𝗲́𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹'𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗼𝗶𝘀 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱,… pic.twitter.com/9wv52rtXDt — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 19, 2026

Kolo Muani veut absolument aller à la Juve Ainsi, dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport dévoile deux certitudes au sujet de l'international français : il ne restera pas à Tottenham, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison, et Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui. Par conséquent, un départ du PSG semble désormais inévitable. Et le média italien assure que la volonté de Randal Kolo Muani est de retourner à la Juventus où il avait réalisé six mois convaincant en prêt la saison dernière. Et cela tombe bien puisque Luciano Spaletti serait un grand admirateur de l'attaquant recruté pour 90M€ par le PSG en 2023.