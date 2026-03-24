Mercato - PSG : Un attaquant rêve d'un transfert, la solution miracle a été trouvée ?

Après plusieurs marchés des transferts durant lesquels le PSG s'est montré très discret, tout pourrait s'accélérer l'été prochain. En effet, le club de la capitale devrait mener une large revue d'effectif, en se séparant notamment de certains joueurs jugés indésirables. Pour l'un d'entre eux, la solution aurait d'ailleurs déjà été trouvée.
Et si le PSG redevenait un acteur majeur du mercato ? Après trois marchés des transferts durant lesquels les Parisiens se sont montrés très discrets, avec seulement trois joueurs de champ recrutés depuis janvier 2025 (Kvaratskhelia, Zabarnyi et Dro Fernandez), le PSG pourrait bien s'agiter cet été. « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois », révélait même Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Et l'un des dossiers brûlants concernera Randal Kolo Muani.
Kolo Muani veut absolument aller à la Juve
Ainsi, dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport dévoile deux certitudes au sujet de l'international français : il ne restera pas à Tottenham, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison, et Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui. Par conséquent, un départ du PSG semble désormais inévitable. Et le média italien assure que la volonté de Randal Kolo Muani est de retourner à la Juventus où il avait réalisé six mois convaincant en prêt la saison dernière. Et cela tombe bien puisque Luciano Spaletti serait un grand admirateur de l'attaquant recruté pour 90M€ par le PSG en 2023.
Le PSG a trouvé une solution ?
Seul problème, la Juventus aurait peut-être du mal à répondre aux attentes du PSG sur le plan économique. Les Parisiens réclameraient entre 30 et 40M€ pour Randal Kolo Muani, ce qui semble difficile à assumer pour la Vieille Dame. Cependant, la Gazzetta dello Sport révèle que Luis Campos a une idée derrière la tête et pourrait tenter d'obtenir Jonathan David en échange, un joueur qu'il connaît parfaitement puisque c'est lui qui l'avait recruté lorsqu'il était directeur sportif du LOSC. D'autre part, Luis Enrique pourrait être intéressé par la perspective d'attirer un attaquant très technique. Autrement dit, il s'agit peut-être de la solution parfaite pour débloquer le transfert de Randal Kolo Muani.