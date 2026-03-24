Mercato - PSG : «Nous étions près du but», une erreur a été commise avec Lionel Messi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a signé librement et gratuitement au PSG. Ayant paraphé un bail de deux saisons, la Pulga a migré vers la MLS, du côté de l'Inter Miami, lors de l'été 2023. D'après Mauricio Pochettino, ancien coach de Leo Messi au PSG, le club de la capitale a commis une erreur avec l'Argentin.

Déterminé à rester au FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec Joan Laporta pour prolonger. Toutefois, les deux hommes n'ont jamais réussi à trouver à accord financier. Contraint de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, Leo Messi s'est envolé vers Paris pour parapher un bail de deux saisons au PSG, alors que son contrat au Barça s'est achevé le 30 juin 2021. Non retenue par le club de la capitale, la Pulga a rejoint l'Inter Miami librement et gratuitement lors de l'été 2023. Mais à en croire Mauricio Pochettino, ancien coach du PSG (janvier 2021 - juillet 2022), Lionel Messi n'aurait pas dû partir aussi tôt.

Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir... https://t.co/cjv3OznW8m — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«L'intention d'associer ces stars était bonne» « Vous avez été l'entraîneur du PSG des étoiles Mbappé, Neymar et Messi. Désormais, il y a des grands joueurs, mais plus de vraies stars. Est-ce difficile de composer une équipe avec des stars ? Je crois que c'était possible. Si nous avions continué, je pense que nous aurions eu la possibilité de prendre certaines décisions tout en conservant les stars. Nous étions près du but. Que manquait-il ? Du temps. Leo, par exemple : je crois qu'il a été meilleur lors de sa seconde année parisienne. Lors de la première, il a eu besoin de s'adapter à un nouveau contexte. Il débarquait de Barcelone, l'année du COVID, ce fut difficile pour lui. Il l'a dit. Je pense que l'intention d'associer ces stars était bonne. C'était donc possible ? J'insiste : le temps a manqué pour créer une structure d'équipe solide - ou différente - à travers ces trois grands piliers : Neymar, Mbappé, Messi », a jugé Mauricio Pochettino lors d'un entretien accordé à L'Equipe.