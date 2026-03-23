Quand Lionel Messi boucle un transfert éclair : «Je n’ai même pas eu le temps de réfléchir»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il passe désormais une fin de carrière plutôt tranquille du côté de l’Inter Miami, Lionel Messi sera souvenu pour avoir été exceptionnel avec le FC Barcelone. Véritable patron du Barça pendant plus de quinze ans, le génie argentin a réussi à boucler un transfert facilement en 2017. Un joueur a raconté une drôle d’anecdote à ce sujet.

Avant de quitter le club de sa vie pour le PSG en 2021, Lionel Messi a marqué à tout jamais l’histoire du FC Barcelone. L’octuple Ballon d’Or a été contraint de quitter la Catalogne à contrecœur, mais reste très attaché à son club formateur. Ce n’est pas un secret, mais au Barça, Léo Messi disposait des pleins pouvoirs. Il a d’ailleurs parfois été reproché à l’Argentin d’interférer directement avec la direction sportive, validant ou non certains transferts au sein du club blaugrana.

Lionel Messi in training today 🤩🐐 pic.twitter.com/qvuK4g6fgU — MC (@CrewsMat10) March 17, 2026

Lionel Messi a convaincu Paulinho Exemple parfait de ce pouvoir de décision, mais surtout de persuasion dont disposait Lionel Messi à Barcelone : l’arrivée du Brésilien Paulinho. Le milieu de terrain jouait alors en Chine au Guangzhou Evergrande (désormais Guangzhou FC) et voit son nom associé au Barça. Dans le podcast « Charla », Paulinho a ainsi révélé comment le légendaire numéro 10 l’avait très rapidement convaincu de le rejoindre au sein du club blaugrana à l’occasion d’un match amical ayant opposé le Brésil à l’Argentine.