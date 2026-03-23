Quand Lionel Messi boucle un transfert éclair : «Je n’ai même pas eu le temps de réfléchir»

S’il passe désormais une fin de carrière plutôt tranquille du côté de l’Inter Miami, Lionel Messi sera souvenu pour avoir été exceptionnel avec le FC Barcelone. Véritable patron du Barça pendant plus de quinze ans, le génie argentin a réussi à boucler un transfert facilement en 2017. Un joueur a raconté une drôle d’anecdote à ce sujet.
Avant de quitter le club de sa vie pour le PSG en 2021, Lionel Messi a marqué à tout jamais l’histoire du FC Barcelone. L’octuple Ballon d’Or a été contraint de quitter la Catalogne à contrecœur, mais reste très attaché à son club formateur. Ce n’est pas un secret, mais au Barça, Léo Messi disposait des pleins pouvoirs. Il a d’ailleurs parfois été reproché à l’Argentin d’interférer directement avec la direction sportive, validant ou non certains transferts au sein du club blaugrana.
Lionel Messi a convaincu Paulinho
Exemple parfait de ce pouvoir de décision, mais surtout de persuasion dont disposait Lionel Messi à Barcelone : l’arrivée du Brésilien Paulinho. Le milieu de terrain jouait alors en Chine au Guangzhou Evergrande (désormais Guangzhou FC) et voit son nom associé au Barça. Dans le podcast « Charla », Paulinho a ainsi révélé comment le légendaire numéro 10 l’avait très rapidement convaincu de le rejoindre au sein du club blaugrana à l’occasion d’un match amical ayant opposé le Brésil à l’Argentine.
« Il m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Alors, tu viens au Barça ou non ? »
« À un moment de la rencontre, Messi s’est approché de moi : "Il m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Alors, tu viens au Barça ou non ?". Comme ça, sans plus. Sans aucune explication, rien. Il s’est retourné et est parti. Je n’ai même pas eu le temps de réfléchir. Je lui ai simplement dit : "Si tu veux m’emmener, j’y vais !". Je jouais dans la ligue chinoise avec Guangzhou Evergrande à ce moment et personne ne croyait que le Barça s’intéressait à moi », a ainsi confié Paulinho.