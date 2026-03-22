«Je n'ai jamais vu ça...» : Plus fort que Messi, le PSG s'en est débarassé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vu passer des joueurs d'exception au fil de ses 56 années d'existence avec un concentré plus important depuis le rachat du club par les investisseurs qataris en 2011. Un multiple lauréat du Ballon d'or en la personne de Lionel Messi a déposé ses valises, mais un coéquipier, malgré tout ce que représente l'Argentin, était plus fort...

Il n'est plus vraiment à présenter tant il a marqué une génération. Lionel Messi, en un peu plus d'une carrière de 20 ans qui n'a toujours pas trouvé son épilogue, a raflé 8 Ballons d'or, 4 Ligues des champions, une Coupe du monde et deux Copa America pour ne citer que ces trophées. Un palmarès bien plus imposant et parlant qu'un de ses coéqupiers côtoyé pendant quelques années. Et pourtant, ce dernier était bien plus choquant de par son rapport technique avec le ballon que Messi.

🇧🇷💔 Neymar reacts live after Carlo Ancelotti leaves him out of Brazil’s squad…



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«Je n'ai jamais vu aucun joueur faire avec le ballon ce que Neymar faisait, personne, pas même Messi» Pendant une longue interview accordée à Charla Podcast à l'automne dernier, Rafinha Alcantara n'a pas manqué de souligner qu'à son sens, ayant côtoyé les deux au FC Barcelone et au PSG, que Neymar était au-dessus de Messi pendant la campagne victorieuse du Barça en Ligue des champions en 2014/2015, mais pas seulement. « Neymar était-il le meilleur joueur du Barça pendant la Ligue des champions 2015 ? Oui, c'est vrai, mais c'est difficile à dire quand on joue aux côtés de Lionel Messi, parce que, honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Je vais être franc : à l'entraînement, je n'ai jamais vu aucun joueur faire avec le ballon ce que Neymar faisait ; personne, pas même Messi, ne faisait ce que Neymar faisait avec le ballon. J'aimais davantage regarder Neymar parce qu'il était plus spectaculaire. Messi se contentait de récupérer le ballon et de marquer, mais Neymar rendait le spectacle plus agréable ».