En concurrence avec Zinedine Zidane, il l’avoue : «C’était dur…»

Avant d’être l’entraîneur qu’on connait aujourd’hui, Zinedine Zidane a donc été l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Alors qu’on se souvient notamment de lui sous le maillot du Real Madrid, Zizou avait commencé son parcours chez les professionnels du côté de l’AS Cannes. Un de ses anciens partenaires est d’ailleurs revenu sur la concurrence féroce qui pouvait exister à l’époque.
Aujourd’hui, Zinedine Zidane et Hervé Renard sont des entraîneurs. Tandis que le premier est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, le second est actuellement le sélectionneur de l’Arabie Saoudite. Mais voilà qu’il y a quelques années de cela, les deux hommes étaient des coéquipiers. En effet, Zidane et Renard se sont côtoyés du côté de l’AS Cannes. A cette époque, les places étaient chères pour figurer dans le groupe comme a pu l’expliquer l’ancien entraîneur de Sochaux.
« J’étais un leader, un capitaine de pratiquement toutes mes équipes »
A l’occasion d’un entretien accordé au Point, Hervé Renard a raconté certains de ses souvenirs comme joueur, notamment quand il était à l’AS Cannes. « J’étais un leader, un capitaine de pratiquement toutes mes équipes, mais finalement un joueur moyen. Ma plus forte qualité, c’était la volonté. J’ai beaucoup travaillé, mais ça n’a pas suffi pour être un joueur de Ligue 1. J’ai connu Didier Deschamps, c’est vrai, mais aussi Marcel Desailly et d’autres joueurs qui ont fait carrière en première division comme Jean-Luc Vasseur, David Zitelli et Pascal Fugier », a-t-il confié dans un premier temps.
« C’était dur de se faire une place »
L’ancien coéquipier de Zinedine Zidane a ensuite ajouté : « Après ma formation, je suis tombé dans un groupe à Cannes où c’était le haut niveau, avec Luis Fernandez, Bruno Bellone et, sur la fin, un jeune nommé Zinédine Zidane. La concurrence était forte, il n’y avait que 14 noms sur les feuilles de match, pas comme aujourd’hui (rires), c’était dur de se faire une place ».