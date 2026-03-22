En concurrence avec Zinedine Zidane, il l’avoue : «C’était dur…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’être l’entraîneur qu’on connait aujourd’hui, Zinedine Zidane a donc été l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Alors qu’on se souvient notamment de lui sous le maillot du Real Madrid, Zizou avait commencé son parcours chez les professionnels du côté de l’AS Cannes. Un de ses anciens partenaires est d’ailleurs revenu sur la concurrence féroce qui pouvait exister à l’époque.

Aujourd’hui, Zinedine Zidane et Hervé Renard sont des entraîneurs. Tandis que le premier est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, le second est actuellement le sélectionneur de l’Arabie Saoudite. Mais voilà qu’il y a quelques années de cela, les deux hommes étaient des coéquipiers. En effet, Zidane et Renard se sont côtoyés du côté de l’AS Cannes. A cette époque, les places étaient chères pour figurer dans le groupe comme a pu l’expliquer l’ancien entraîneur de Sochaux.

«Fils de p***», quand Zidane a insulté un autre joueur de l’équipe de France ! https://t.co/3AMkkiPSd0 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« J’étais un leader, un capitaine de pratiquement toutes mes équipes » A l’occasion d’un entretien accordé au Point, Hervé Renard a raconté certains de ses souvenirs comme joueur, notamment quand il était à l’AS Cannes. « J’étais un leader, un capitaine de pratiquement toutes mes équipes, mais finalement un joueur moyen. Ma plus forte qualité, c’était la volonté. J’ai beaucoup travaillé, mais ça n’a pas suffi pour être un joueur de Ligue 1. J’ai connu Didier Deschamps, c’est vrai, mais aussi Marcel Desailly et d’autres joueurs qui ont fait carrière en première division comme Jean-Luc Vasseur, David Zitelli et Pascal Fugier », a-t-il confié dans un premier temps.