Mercato - PSG : Le transfert d’un crack confirmé dans la presse ?

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison suivante afin d’apporter de la profondeur à son effectif. Quelques noms commencent donc à être évoqués. Et le transfert d’un crack en particulier semble se confirmer petit à petit.

Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG voudrait éviter de revivre la même situation lors de l’exercice suivant. Le club de la capitale souhaiterait donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour apporter un peu de profondeur à l’effectif. La direction parisienne se pencherait ainsi déjà sur son recrutement estival. Et le transfert d’un crack en particulier semble se confirmer de plus en plus.

Mercato - PSG : Un échec dans le recrutement dénoncé sur La Chaîne L’Equipe ? https://t.co/j8swjsrsdk — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Le PSG s'active pour un crack de Ligue 1 D’après les informations de Média Foot, le PSG convoiterait très chaudement Ayyoub Bouaddi. Les champions d’Europe 2025 maintiendraient le contact avec l’entourage du milieu de terrain du LOSC. Luis Campos connaîtrait le dossier sur le bout des doigts et ne voudrait voir aucune faille s’immiscer dedans. Du côté lillois, on aurait conscience qu’il sera difficile de retenir le joueur de 18 ans au-delà de cette saison. Les chances de le voir partir cet été sont plutôt grandes.