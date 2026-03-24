Mercato - PSG : «Ce n’est pas une surprise», le prochain transfert confirmé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Comme depuis quelques temps maintenant, le PSG souhaite miser sur la jeunesse. Le club de la capitale explorerait donc le marché des transferts à la recherche de nouveaux talents à inclure dans l’effectif de Luis Enrique. Un nom a d’ailleurs été évoqué ces derniers jours. Et à l’étranger, on semble avoir confirmé à demi-mots l’intérêt des Rouge-et-Bleu.

Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG souhaite apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Enrique pour l’exercice suivant. Et comme depuis quelques temps, le club de la capitale souhaite miser sur la jeunesse. La direction parisienne explorerait donc le marché des transferts à la recherche de nouvelles solutions à offrir au technicien espagnol. Et un nom est revenu ces derniers jours.

Mercato - PSG : Le transfert d’un crack confirmé dans la presse ? https://t.co/F9gZjFa0O0 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Le PSG s'attaque à une révélation de Bundesliga D’après les informations de Deich Stube, le PSG aurait manifesté son intérêt pour Karim Coulibaly. Le défenseur central de 18 ans est l’une des révélations en Bundesliga cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Werder Bremen, le jeune joueur aux 22 rencontres sur cet exercice 2025-2026 aurait ainsi tapé dans l’œil des champions d’Europe 2025. Et les pensionnaires du championnat allemand ont confirmé à demi-mots l’intérêt des pensionnaires de la Ligue 1.