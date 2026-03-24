Mercato - PSG : «Ce n’est pas une surprise», le prochain transfert confirmé à l’étranger ?

Comme depuis quelques temps maintenant, le PSG souhaite miser sur la jeunesse. Le club de la capitale explorerait donc le marché des transferts à la recherche de nouveaux talents à inclure dans l’effectif de Luis Enrique. Un nom a d’ailleurs été évoqué ces derniers jours. Et à l’étranger, on semble avoir confirmé à demi-mots l’intérêt des Rouge-et-Bleu.
Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG souhaite apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Enrique pour l’exercice suivant. Et comme depuis quelques temps, le club de la capitale souhaite miser sur la jeunesse. La direction parisienne explorerait donc le marché des transferts à la recherche de nouvelles solutions à offrir au technicien espagnol. Et un nom est revenu ces derniers jours.
Le PSG s'attaque à une révélation de Bundesliga
D’après les informations de Deich Stube, le PSG aurait manifesté son intérêt pour Karim Coulibaly. Le défenseur central de 18 ans est l’une des révélations en Bundesliga cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Werder Bremen, le jeune joueur aux 22 rencontres sur cet exercice 2025-2026 aurait ainsi tapé dans l’œil des champions d’Europe 2025. Et les pensionnaires du championnat allemand ont confirmé à demi-mots l’intérêt des pensionnaires de la Ligue 1.
Karim Coulibaly au PSG la saison prochaine ? «Il faudra voir»
« Nous parlons d’un défenseur central de 18 ans, gaucher, qui est titulaire en Bundesliga. Que des clubs s’intéressent à lui n’est pas vraiment une surprise. Néanmoins, il est important pour nous de nous concentrer sur le présent dans cette lutte contre la relégation. Il est très clair, très concentré, très déterminé. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Quant à ce qui se passera cet été, il faudra voir » a expliqué Clemens Firtz, directeur sportif du club allemand, dans l’émission Sport1-Doppelpass. La porte à un transfert à l'issue de la saison ne semble pas non plus fermée. Affaire à suivre...