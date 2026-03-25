Neymar avec un joueur du PSG : La discussion secrète avant les retrouvailles l'été prochain ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En août 2023, Neymar faisait ses adieux au PSG en devenant la vente la plus lucrative de l'histoire du club pour 90M€. Depuis, les problèmes musculaires n'ont pas lâché le meilleur buteur de la sélection brésilienne et ses 79 réalisations. Un ami du Paris Saint-Germain prend cependant rendez-vous pour cet été.

Ils se connaissent depuis plus de 10 ans. Que ce soit en club ou en sélection, ils ont partagé les mêmes vestiaires. Cependant, ils sont séparés depuis l'année 2023. A un peu moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord, Neymar discute avec un joueur du PSG de leurs éventuelles retrouvailles dans le pays de l'Oncle Sam afin de disputer une troisième Coupe du monde ensemble. Dans un monde idéal.

🚨 La participation de Marquinhos 🇧🇷 au match face à la France en doute !



Après s’être entraîné, le capitaine du PSG a rejoint les kinés pour une séance de massages.



En sortant du terrain il a indiqué au staff une petite usure au niveau de l’ischio. (GeGlobo) pic.twitter.com/xdwQLPe5D7 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 24, 2026

«D'après nos conversations, il a une forte envie d'y parvenir et de revenir» Car en effet, Neymar a été miné par les blessures depuis l'automne 2023 et sa rupture des ligaments croisés d'un genou et du ménisque. Le Brésilien n'a jamais reporté le maillot de la Seleçao depuis et n'a pas été sélectionné par Carlo Ancelotti pour cette trêve internationale de mars. Mais pas de panique pour Marquinhos qui a assuré que son ami prendra part à la prochaine Coupe du monde. « Je suis convaincu que Neymar participera à la Coupe du Monde. D'après nos conversations, il a une forte envie d'y parvenir et de revenir en pleine forme. Nous, partenaires, Brésiliens et supporters, souhaitons également qu'il participe à cette Coupe du Monde. Pour nous, les défenseurs, c'est terrible. On ferme à droite, il [Neymar] part à gauche ; on ferme à gauche, il part à droite. Quand on pense qu'il est coincé, il nous sort un truc, une feinte, et il arrive à s'en sortir. Chaque jour, il faisait quelque chose d'inédit, il nous impressionnait ».