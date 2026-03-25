Neymar avec un joueur du PSG : La discussion secrète avant les retrouvailles l'été prochain ?

En août 2023, Neymar faisait ses adieux au PSG en devenant la vente la plus lucrative de l'histoire du club pour 90M€. Depuis, les problèmes musculaires n'ont pas lâché le meilleur buteur de la sélection brésilienne et ses 79 réalisations. Un ami du Paris Saint-Germain prend cependant rendez-vous pour cet été.
Ils se connaissent depuis plus de 10 ans. Que ce soit en club ou en sélection, ils ont partagé les mêmes vestiaires. Cependant, ils sont séparés depuis l'année 2023. A un peu moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord, Neymar discute avec un joueur du PSG de leurs éventuelles retrouvailles dans le pays de l'Oncle Sam afin de disputer une troisième Coupe du monde ensemble. Dans un monde idéal.
«D'après nos conversations, il a une forte envie d'y parvenir et de revenir»
Car en effet, Neymar a été miné par les blessures depuis l'automne 2023 et sa rupture des ligaments croisés d'un genou et du ménisque. Le Brésilien n'a jamais reporté le maillot de la Seleçao depuis et n'a pas été sélectionné par Carlo Ancelotti pour cette trêve internationale de mars. Mais pas de panique pour Marquinhos qui a assuré que son ami prendra part à la prochaine Coupe du monde.
« Je suis convaincu que Neymar participera à la Coupe du Monde. D'après nos conversations, il a une forte envie d'y parvenir et de revenir en pleine forme. Nous, partenaires, Brésiliens et supporters, souhaitons également qu'il participe à cette Coupe du Monde. Pour nous, les défenseurs, c'est terrible. On ferme à droite, il [Neymar] part à gauche ; on ferme à gauche, il part à droite. Quand on pense qu'il est coincé, il nous sort un truc, une feinte, et il arrive à s'en sortir. Chaque jour, il faisait quelque chose d'inédit, il nous impressionnait ».
«Nous sommes tout à fait capables de réaliser une excellente Coupe du Monde et de devenir champions»
Le capitaine du PSG s'est longuement exprimé à UOL Esporte sur le cas Neymar et a par ailleurs souligné que malgré la position sportive et institutionnelle plus instable que d'habitude en sélection, le Brésil est tout à fait capable d'aller décrocher une sixième étoile mondiale, la première depuis 2002.
« Il n'y a pas de formule magique pour gagner. Il y a eu des périodes où nous avons tout fait à la perfection, où nous sommes arrivés à la Coupe du Monde en pleine forme, et où nous n'avons pas atteint notre objectif principal. Dans cette période, la situation est un peu plus instable, avec des changements d'entraîneurs et de direction, mais nous sommes tout à fait capables de réaliser une excellente Coupe du Monde et de devenir champions. Cela fait partie de notre métier, et avec l'expérience, nous apprenons à mieux gérer ce poids. C'est notre travail, mais c'est aussi notre passion. Vivre ce moment en Coupe du Monde, avec l'équipe nationale brésilienne, c'est ce à quoi nous aspirons, c'est notre rêve, le rêve de chaque Brésilien. Nous portons cette responsabilité, mais nous devons savoir trouver le juste équilibre ».