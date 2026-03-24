PSG - Projet à 300M€ : Un «accord de rêve» est annoncé dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu l'un des clubs les plus puissants du monde, le PSG veut continuer de grandir. Cela passe par les victoires sur le terrain bien évidemment, mais également par l'aspect marketing et la valorisation de ses actifs. C'est ainsi qu'un accord de rêve est espéré pour les prochains mois.

Au terme d'une campagne très animée et riche en rebondissements, c'est finalement Emmanuel Grégoire qui a été élu Maire de Paris. Le candidat PS a récolté 50,52% des suffrages et devance Rachida Dati (41,52%) et Sophia Chikirou (7,96%). Une nouvelle qui n'est évidemment pas passée inaperçue du côté du PSG qui connaît bien Emmanuel Grégoire qui a longtemps été le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Mais alors que les discussions étaient rompus avec celle qui était Maire de Paris depuis 2014 au sujet de la vente du Parc des Princes, tout pourrait finalement changer avec son successeur.

❤️💙🗳️🇫🇷 Le programme du nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire pour le Parc des Princes : « deux options » pour débloquer la situation : un bail de longue durée ou une vente qui serait strictement encadrée, la Ville conservant par exemple un « droit prioritaire de rachat ».… pic.twitter.com/6kpmTTvU6G — Paris No Limit (@Xparisnolimit) March 22, 2026

Emmanuel Grégoire rêve d'un accord avec le PSG cet été ? En effet, Emmanuel Grégoire présente l'avantage de parfaitement connaître le sujet puisque c'est lui qui a longtemps été en charge des discussions avec le PSG. Et à en croire les informations du Parisien, le nouveau Maire de Paris est ouvert à la vente du Parc des Princes, selon certaines conditions. Selon le média, il rêverait même d'un accord des cet été avec le PSG, ce qui semble toutefois irréalisable. Il faut dire que le club parisien a mené depuis des études approfondies concernant la faisabilité de la construction d'un stade ultramoderne sur les sites de Poissy ou Massy. Et bien que la Qatar soit très attaché au Parc des Princes, dont la valeur serait estimée entre 200 et 300M€ par Emmanuel Grégoire, difficile d'affirmer à ce jour qu'un accord sera trouvé pour que le PSG reste dans son stade historique.