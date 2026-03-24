La demande du PSG qui interpelle Daniel Riolo, «ça va foutre le bordel»

Axel Cornic

Avec l’approche des quarts de finale, une autre polémique enfle. Le Paris Saint-Germain a en effet demandé le report du match de Ligue 1 du 11 avril prochain, qui se tiendra entre les deux rencontres de Ligue des Champions. Mais les choses ne se passent pas comme prévu puisque le RC Lens... ce qui ne surprend pas vraiment Daniel Riolo.

Le comportement du PSG commence à agacer. Après les quarts de finale et le report de la rencontre face au FC Nantes, les Parisiens souhaiteraient en faire de même avec le RC Lens, dont le match se tiendra entre le match aller et le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Et ce n’est pas le seul club de Ligue 1 concerné, puisque Strasbourg aurait demandé la même chose, pour préparer ses quarts de finale de Ligue Conference.

PSG : Luis Enrique séduit par un joueur unique en son genre, «on n’en voit pas tout le temps» https://t.co/vAJ7kmaUox — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« C'est complètement inéquitable » Cette pratique ne semble pas vraiment faire l’unanimité et le RC Lens a notamment publié un communiqué, pour annoncer ne pas vouloir reporter la rencontre du 11 avril prochain. Une position qui est partagée par la plupart des observateurs, dont Daniel Riolo. « Lens a une opportunité de calendrier qui lui permet d'affronter le PSG à un moment important pour la suite de la saison. Pourquoi leur enlèverait-on cette opportunité qui peut marquer leur Histoire ? C'est complètement inéquitable » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.