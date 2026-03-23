Un club de Ligue 1 refuse un accord avec le PSG, l’annonce qui va faire parler !

Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a demandé à la LFP un report de son match de la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, qui sera disputé le 22 avril prochain. Et l’idée serait d’en faire de même avec les quarts de finale, qui opposeront les Parisiens à Liverpool les 8 et 14 avril prochains.
C’est une décision qui a fait couler beaucoup d’encre. Comme l’année dernière, le PSG a demandé à ne pas jouer entre le huitième de finale aller de Ligue des Champions et celui de retour, contre Chelsea. Ça a marché, puisque les Parisiens se sont facilement qualifiés, ce qui leur a donné des idées pour la suite.
« Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au PSG son intention de ne pas voir cette date modifiée »
Désormais, le PSG aurait fait la demande à la LFP pour reporter la rencontre du 11 avril prochain face au RC Lens, qui se déroulera entre ses deux matchs face à Liverpool. Sauf que le club pas-de-calaisien n’a aucune intention d’accepter ! « Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le Racing Club de Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au Paris Saint-Germain son intention de ne pas voir cette date modifiée. Fidèle à une certaine idée de la stabilité sportive, le club avait également choisi de s’astreindre à toute communication publique sur ce sujet » peut-on lire dans un communiqué publié ce 23 mars, par Lens.
« Il serait donc entendu que le dixième budget du championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants »
« Cependant, la multiplication récente de prises de parole, d’interventions et de suggestions diverses nous conduit aujourd’hui à sortir de cette réserve (...) Il serait donc entendu que le dixième budget du championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique, lequel a déjà été allégé ces dernières saisons (L1 à 18 clubs, arrêt de la Coupe de la Ligue) » poursuit le RC Lens. « Au-delà de ce cas particulier, la question posée est plus essentielle : celle du respect dû à la compétition elle-même. Car il est permis de s’interroger lorsque, sur son propre sol, le championnat semble parfois relégué derrière d’autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Le Racing Club de Lens demeure attaché à l’équité, à la clarté des règles et au respect de tous les acteurs. Des principes simples, pour un football français loyal et respecté ».