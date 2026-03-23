Un club de Ligue 1 refuse un accord avec le PSG, l’annonce qui va faire parler !

Axel Cornic

Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a demandé à la LFP un report de son match de la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, qui sera disputé le 22 avril prochain. Et l’idée serait d’en faire de même avec les quarts de finale, qui opposeront les Parisiens à Liverpool les 8 et 14 avril prochains.

C’est une décision qui a fait couler beaucoup d’encre. Comme l’année dernière, le PSG a demandé à ne pas jouer entre le huitième de finale aller de Ligue des Champions et celui de retour, contre Chelsea. Ça a marché, puisque les Parisiens se sont facilement qualifiés, ce qui leur a donné des idées pour la suite.

Mercato - PSG : Après seulement six mois, il révèle avoir voulu partir ! https://t.co/GnMaewO5bf — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au PSG son intention de ne pas voir cette date modifiée » Désormais, le PSG aurait fait la demande à la LFP pour reporter la rencontre du 11 avril prochain face au RC Lens, qui se déroulera entre ses deux matchs face à Liverpool. Sauf que le club pas-de-calaisien n’a aucune intention d’accepter ! « Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le Racing Club de Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au Paris Saint-Germain son intention de ne pas voir cette date modifiée. Fidèle à une certaine idée de la stabilité sportive, le club avait également choisi de s’astreindre à toute communication publique sur ce sujet » peut-on lire dans un communiqué publié ce 23 mars, par Lens.