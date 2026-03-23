«Je savais que mon temps était fini» : Chassé par le PSG, il raconte le moment où tout a basculé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques années après, un ancien parisien est revenu sur son départ du PSG et le moment où il a compris que son aventure à Paris était terminée. Le club de la capitale venait alors d’être éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et le principal intéressé ne se faisait pas d’illusion.

Passé depuis par Chelsea avant de devenir le sélectionneur des États-Unis en septembre 2024, Mauricio Pochettino est revenu sur son expérience au PSG, dans un entretien accordé à L’Équipe. En janvier 2021, le technicien argentin avait pris la succession de Thomas Tuchel, qui quelques mois plus tôt avait mené le club de la capitale jusqu’à sa première finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich (0-1).

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« Paris est un bon souvenir » « Paris est un bon souvenir. Peut-être que les gens l'oublient mais, quand on remet les choses en perspective, nous sommes arrivés en janvier avec le COVID, avec plusieurs joueurs blessés, une équipe troisième de la L1 : la situation ne répondait pas aux normes d'un staff technique qui débarque. Pourtant, on a éliminé Barcelone (4-1 à l'aller, 1-1 au retour), le Bayern Munich (3-2 puis 0-1) et atteint les demi-finales de la C1 contre Manchester City sans Mbappé au retour (1-2, 0-2). L'équipe a été transformée l'été suivant et nous avons bien joué ensuite », a déclaré Mauricio Pochettino.

« Il nous a juste manqué un petit coup de pouce du destin au Bernabeu » La saison suivante, le parcours du PSG en Ligue des champions s’était arrêté au stade des huitièmes de finale, contre le Real Madrid : « Il nous a juste manqué un petit coup de pouce du destin au Bernabeu en huitièmes retour (1-3). Au Parc, à l'aller, on avait battu le Real Madrid (1-0). Au retour, on a mené au score jusqu'à la 61e minute et cette faute de Benzema sur Donnarumma. Donc vous dites que l'approche du manager est vraiment mauvaise, c'est ça ? Son approche pendant quatre-vingt-dix minutes au Parc, contre les futurs champions, était mauvaise ? À Madrid, on mène 1-0 et un second but est refusé à Mbappé pour un hors-jeu limite. L'équipe jouait bien avant cette erreur arbitrale. Puis on recule et on perd. »