«Je savais que mon temps était fini» : Chassé par le PSG, il raconte le moment où tout a basculé !

Quelques années après, un ancien parisien est revenu sur son départ du PSG et le moment où il a compris que son aventure à Paris était terminée. Le club de la capitale venait alors d’être éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et le principal intéressé ne se faisait pas d’illusion.
Passé depuis par Chelsea avant de devenir le sélectionneur des États-Unis en septembre 2024, Mauricio Pochettino est revenu sur son expérience au PSG, dans un entretien accordé à L’Équipe. En janvier 2021, le technicien argentin avait pris la succession de Thomas Tuchel, qui quelques mois plus tôt avait mené le club de la capitale jusqu’à sa première finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich (0-1).
« Paris est un bon souvenir »
« Paris est un bon souvenir. Peut-être que les gens l'oublient mais, quand on remet les choses en perspective, nous sommes arrivés en janvier avec le COVID, avec plusieurs joueurs blessés, une équipe troisième de la L1 : la situation ne répondait pas aux normes d'un staff technique qui débarque. Pourtant, on a éliminé Barcelone (4-1 à l'aller, 1-1 au retour), le Bayern Munich (3-2 puis 0-1) et atteint les demi-finales de la C1 contre Manchester City sans Mbappé au retour (1-2, 0-2). L'équipe a été transformée l'été suivant et nous avons bien joué ensuite », a déclaré Mauricio Pochettino.
« Il nous a juste manqué un petit coup de pouce du destin au Bernabeu »
La saison suivante, le parcours du PSG en Ligue des champions s’était arrêté au stade des huitièmes de finale, contre le Real Madrid : « Il nous a juste manqué un petit coup de pouce du destin au Bernabeu en huitièmes retour (1-3). Au Parc, à l'aller, on avait battu le Real Madrid (1-0). Au retour, on a mené au score jusqu'à la 61e minute et cette faute de Benzema sur Donnarumma. Donc vous dites que l'approche du manager est vraiment mauvaise, c'est ça ? Son approche pendant quatre-vingt-dix minutes au Parc, contre les futurs champions, était mauvaise ? À Madrid, on mène 1-0 et un second but est refusé à Mbappé pour un hors-jeu limite. L'équipe jouait bien avant cette erreur arbitrale. Puis on recule et on perd. »
« Je savais qu'au coup de sifflet final de ce huitième de finale, mon temps à Paris était fini »
C'est à ce moment-là que Mauricio Pochettino a compris qu’il ne serait bientôt plus l’entraîneur du PSG. « Je savais qu'au coup de sifflet final de ce huitième de finale, mon temps à Paris était fini », a-t-il ajouté. « Je le savais parce qu'à Paris, l'objectif est de gagner la Ligue des champions. Pas la Ligue 1 ou la Coupe de France. Vous conviendrez aussi que le club se trouvait dans une situation politique complexe à cette époque. Et quand je dis ça, je parle politique sportive. Les supporters n'étaient pas contents, il y avait des manifestations, il y avait... Il y avait un manque de stabilité pour atteindre des objectifs importants comme remporter la Ligue des champions. Mais aujourd'hui, je suis content de constater qu'il a cette stabilité sportive qui permet une connexion entre toutes les composantes du club. »