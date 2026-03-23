«J’ai eu peur» : Cette scène improbable avec un joueur du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux jours après leur victoire sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, la majorité des joueurs du PSG ont rejoint leur sélection respective ce lundi en ce début de trêve internationale. L’un d’eux nous a d’ailleurs offert une scène assez improbable au moment de retrouver ses coéquipiers.

Avant de prendre la direction des États-Unis où ils disputeront deux matchs amicaux, face au Brésil à Boston le 26 mars et à la Colombie à Washington le 29, les joueurs de l’équipe de France se retrouvaient à Clairefontaine ce lundi. Comme on en a désormais l’habitude, leur arrivée s’apparentait à un défilé de mode et la plupart s’étaient apprêtés pour leur retour au camp de base des Bleus.

L'arrivée ratée de Lucas Hernandez à Clairefontaine 😭🇫🇷pic.twitter.com/shQfYoCYFY — Vibes Foot (@VibesFoot) March 23, 2026

La scène cocasse avec Lucas Hernandez à son arrivée à Clairefontaine Une arrivée qui ne s’est pas passée comme prévu pour Lucas Hernandez. Titulaire samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (4-0), le défenseur âgé de 30 ans fait partie des cinq joueurs du PSG convoqués en équipe de France pour cette trêve internationale, comme Lucas Chevalier, Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Mais celui qui compte 40 sélections avec les Bleus a eu un petit problème au moment de son arrivée à Clairefontaine.