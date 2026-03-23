Un joueur du PSG interpelle Didier Deschamps, et c’est inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins de trois mois de la Coupe du monde, l'équipe de France va connaître un dernier rassemblement international pour se préparer au mieux. Evidemment, plusieurs joueurs du PSG sont concernés, et l'un d'eux envoie d'ailleurs un message à Didier Deschamps.

Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant la Coupe du monde, et sans surprise, elle est composée de nombreux joueurs du PSG. En l'absence de Bradley Barcola, blessé, ils sont tout de même cinq parisiens dans la liste à savoir Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. Concernant ce dernier, la question de son poste va se poser puisqu'il est capable d'évoluer aussi bien milieu de terrain que latéral droit. Mais le joueur du PSG se dit prêt à jouer partout, même dans les buts !

𝗪𝗮𝗿𝗿𝗲𝗻 𝗭𝗮𝗶̈𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 : "Titulaire arrière droit en 🇨🇵 ? Avec plaisir ! Même au goal j'y vais 😉" #OGCNPSG pic.twitter.com/452qzclkxL — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

Zaïre-Emery est prêt a tout pour jouer en équipe de France « Avec plaisir. Tous les jours et partout, même comme gardien de but », s’amuse-t-il au micro de Ligue1+, avant d’expliquer la liberté que lui offre Luis Enrique sur le terrain : « Il y a des zones où il faut toujours y avoir un joueur. Et après, on fait un peu ce qu'on veut tant que dans les zones où le coach veut, il y a les joueurs. Et cette mobilité, elle nous permet d'avoir des joueurs un peu partout et d'être dangereux partout sur le terrain. Et franchement, je pense que ça plaît à tout le monde. Il faut continuer dans ce sens-là parce que c'est dur de défendre une équipe où tu ne sais pas où le joueur va aller, où il y en a toujours un qui prend la place de l'autre. Il faut juste continuer. Je pense qu'on peut faire de grandes choses encore cette année. »