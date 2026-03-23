Elections à la Mairie de Paris : L'intervention surprise d’Al-Khelaïfi et du PSG

Axel Cornic

Les relations entre la direction du Paris Saint-Germain et Anne Hidalgo, n’ont pas toujours été idylliques ces dernières années. Mais tout a changé avec les récentes élections municipales, avec Emmanuel Grégoire qui dirige désormais la capitale... et du côté du club parisien on semble déjà avoir pris les devants pour nouer des nouvelles relations.

Le rachat du Parc des Princes est un feuilleton qui dure depuis longtemps, peut-être trop longtemps. Anne Hidalgo et son entourage ont toujours annoncé être contre la vente de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, mais elle n’est plus là, puisque c’est Emmanuel Grégoire qui a été élu lors des dernières élections municipales. Et ça change tout !

Mercato - PSG : Après seulement six mois, il révèle avoir voulu partir ! https://t.co/GnMaewO5bf — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris Car le nouveau maire de Paris, a plusieurs fois expliqué être ouvert à la vente du Parc des Princes, contrairement à sa prédécesseuse. « Je connais le dossier par cœur et à titre personnel, je suis favorable à la vente pour une simple raison : si c'est la condition pour que le PSG reste, il faut en tirer les conséquences » avait expliqué Emmanuel Grégoire, en décembre dernier. « Mon idée, je la crois originale et séductrice pour le club. Elle consiste à vendre le stade et mettre en place un projet partenarial comme à Roland-Garros ou au Parc des expositions. Je laisse le stade à la main du club pour en faire ce qu'il souhaite ».